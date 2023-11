Dia de Finados atrai visitantes ao Cemitério Parque das Flores, no Recife, e aquece vendas na área

A- A+

A média de visitantes por mês no Cemitério Parque das Flores, na Zona Oeste do Recife, é de 4,5 mil pessoas. Neste Dia de Finados, quinta-feira (2), o público esteve presente no local para visitar túmulos de pessoas queridas. O movimento aqueceu as vendas.

Comerciante de flores, velas e coroas para os túmulos, Adenilza Ramos, comemora as vendas que estão, segundo ela, a todo vapor. As coroas custam R$ 100, o metro, e a caixa de velas com oito unidades custam R$ 10.

“O movimento está maravilhoso! As pessoas estão procurando muito o meu comércio, que tem flores naturais e artificiais”, disse ela.

Uma missa foi celebrada na necrópole pelo Monsenhor Luciano Brito, que falou sobre o valor da vida, de amar e homenagear as pessoas enquanto estão aqui, porque as lembranças ficam após a partida.

Lucia Peres, de 63 anos, foi ao local visitar os túmulos da avó, morta há 20 anos, e da tia, que partiu há dez. Ela contou que visita o cemitério com frequência.

“É um momento muito especial. A gente tem que matar a saudade e rever. Eles não estão aqui, mas a gente vem cuidar. Para mim isso tem grande importância. Enquanto vida eu tiver, estarei sempre aqui”, prometeu.

Moradora de Casa Amarela, na Zona Norte da capital, Ivete Gonçalves - 78 anos - visitou o túmulo que abriga restos mortais do marido, pais e irmãos.

“A gente tem que vir aqui mais vezes, não somente hoje. Este é um dia especial por ser dedicado aos finados. Eles têm merecimento dessa visita dos familiares e através dessa vinda aqui a gente se sente feliz e se conforta”, disse ela.



O Cemitério Parque das Flores tem área de 125 mil metros quadrados, nos quais estão abrigados 17.362 túmulos e 2.236 ossuários.

