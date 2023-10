Dia de Finados: Cemitérios do Grande Recife se preparam para receber visitantes

A- A+

Momento de recordar e reverenciar as boas lembranças de entes queridos, o Dia de Finados, quinta-feira (02), serve para que as pessoas visitem os cemitérios, prestem homenagens e façam preces. Para receber a população nesta data em que as visitas se intensificam, os cemitérios da Região Metropolitana do Recife passaram por requalificação e aprimoramento das estruturas.

Os cinco cemitérios públicos do Recife (Várzea, Santo Amaro, Casa Amarela, Parque das Flores e Tejipió) estão passando por uma fase de revitalização para celebração da data. Foi requalificada a iluminação das cinco necrópoles, além de reforma em todas as estruturas dos velórios, alguns contando com área climatizada. A expectativa é de que aproximadamente 20 mil pessoas circulem pelos locais durante a quinta (02).

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) montou um esquema especial de limpeza, que terá início às 6h, com expectativa de término às 22h. Ao todo, serão 230 homens trabalhando nos cemitérios e também nas ruas do entorno. Ficam também à disposição dos visitantes, na administração dos locais, funcionários habilitados para ajudar na localização dos jazigos e ossuários.

Neste ano estão sendo executados no Cemitério de Santo Amaro os serviços de requalificação das vias, passeios e do sistema de microdrenagem e plantio de palmeiras. As intervenções tiveram início no dia 27 de junho, com um investimento de mais de R$ 3 milhões. A previsão de término é para o primeiro semestre do próximo ano. Além disso, a capela central também está recebendo intervenções de reparo. Os serviços de recuperação da capela tiveram início no dia 5 de junho, com previsão de término para esta quarta (1º), com um custo previsto de R$ 631.034,78. O trabalho consiste em demolição de reboco, pinturas internas e externas, tratamentos de fissuras, novos bancos, restauro das esquadrias e portas e recuperação com limpeza de todo o piso.

O Cemitério Parque das Flores, no Curado, está sendo beneficiado com os serviços de requalificação de piso e a criação de espaço de convivência, iniciados no dia 22 de junho, com um valor global de R$ 663.682,95. A previsão de término é para o mês de dezembro.

Em Jaboatão dos Guararapes, para receber os visitantes com conforto nesse momento que requer respeito, a prefeitura instalou equipes de limpeza e organização dos três cemitérios da cidade: da Muribeca, da Saudade e do Parque da Paz, que estarão abertos ao público das 8h às 17h. A expectativa de Jaboatão é de que pelo menos 10 mil pessoas visitem os cemitérios.

Para a segurança das pessoas, equipes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estarão nos locais de visitação.

Para proporcionar comodidade aos visitantes e garantir uma boa fluidez no trânsito, as vias próximas aos cemitérios contarão com a presença de agentes de trânsito. Além disso, a gestão municipal instalou banheiros químicos em todos os cemitérios da região.

No Cemitério e Crematório Morada da Paz, em Paulista, a expectativa de visitação também é de 10 mil pessoas. O local se prepara para receber a presença do público, na data entitulada pela empresa de O Dia da Lembrança. O Morada também oferece a opção para quem quer fazer as gomenagens de forma remota, direto de casa. É preciso acessar o site oficial da plataforma online destinada às lembranças e homemangens e visitar o perfil do ente querido. Na página, é possível escrever textos, compartilhar fotos e vídeos, além de acender uma vela virtual.

