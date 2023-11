A- A+

FERIADO Dia de Finados: saiba os melhores horários para viajar pelas estradas de Pernambuco

Em preparações para o feriado de Dia de Finados, celebrado nesta quinta-feira (2), milhares de pessoas se preparam para viagens, principalmente para as áreas litorâneas e para o Agreste e Sertão do Estado. Pensando nisso, a Monte Rodovias, responsável pela gestão das Concessionárias Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico, preparou um levantamento com os melhores horários para viajar pelas estradas.

De acordo com o levantamento, quem planeja ir para o litoral sul de Pernambuco e vai passar pelo pedágio do Paiva, por exemplo, deve sair de casa nas primeiras horas da manhã. A sugestão é evitar o período das 8h às 14h, de quinta a domingo (5), pois são horários com maior fluxo de carros.

Na volta, o ideal é retornar pela manhã, até as 13h. Após esse príodo, o trânsito tende a ser intenso. Na Rota dos Coqueiros é esperada a circulação de cerca de 50 mil veículos, entre esta quarta (1°) e domingo.

Outro cenário é a ida para Serrambi e Porto de Galinhas, por exemplo, usando a Rota do Atlântico. Se o planejado é ir na quinta, é preciso estar atento pois a via fica muito movimentada das 7h às 14h. Na sexta, o trânsito é mais intenso após o horário do almoço. No ponto, são esperados cerca de 100 mil veículos transitando durante o feriado.

Em ambas as vias, com o objetivo de garantir maior segurança viária e fluidez do trânsito, as praças de pedágio localizadas nesses locais contarão com serviços de papa-fila, possibilitando o pagamento da tarifa antes da chegada na cabine. Outra alternativa que contribui para a passagem rápida de carros é o pagamento no débito por aproximação, que torna o atendimento ainda mais rápido.

Além disso, há a opção das pistas automáticas e também de autoatendimento. Essas últimas são sinalizadas em verde e o próprio usuário realiza o pagamento do pedágio.

Suporte nas estradas

Quem trafega pelas estradas concessionadas pela Monte Rodovias conta com o Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU), com atendimento 24 horas. São ofertados ao usuário guinchos, ambulâncias e viaturas de inspeção de tráfego.

Os apoios são acionados com o monitoramento de 58 câmeras distribuídas ao longo das rodovias através Centro de Controle Operacional (CCO), ou pelos telefones de emergência 0800 281 0 281, para a Rota dos Coqueiros e 0800 031 0 009, para a Rota do Atlântico.

