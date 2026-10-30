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FERIADO Dia de Finados: confira o que abre e o que fecha em Pernambuco no feriado Capital pernambucana, assim como as repartições do estado, tem funcionamento especial de sexta-feira (30) até a segunda-feira (2)

O Dia de Finados, dedicado à memória, oração e homenagem aos entes queridos que morreram, é celebrado na segunda-feira (2). Com isso, a data promoverá mudanças no expediente do Recife e do governo do estado, além de alterações no comércio da Região Metropolitana.

A capital pernambucana, assim como as repartições do estado, tem funcionamento especial já a partir desta sexta-feira (30). Isso porque o feriado do Dia do Servidor, na quarta-feira (28), foi transferido para poder acompanhar o final de semana e o Dia de Finados.

Assim, no Recife, as repartições públicas e entidades de administração do município e do governo do estado não vão funcionar até a segunda-feira (2). Serviços essenciais da cidade terão expediente normal. O expediente será retomado na terça-feira (3).

A abertura das lojas do centro e de bairros do Recife será facultativa na segunda-feira do feriado, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife). Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial.

As agências bancárias também não estarão abertas para atendimento presencial ao público durante a segunda-feira.



Confira o que abre e o que fecha na RMR durante o Dia de Finados:

Shoppings

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping de Afogados - das 9h às 18h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping – das 12h às 21h

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas na segunda-feira (2), de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

As operações que dependem de compensação, como TEDs, cheques, boletos bancários e pagamentos agendados, poderão ser registradas durante o feriado, e serão processadas no primeiro dia útil seguinte. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias úteis e feriados, poderá ser feito normalmente.

Como alternativa, os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes para consultar saldos, extratos, fazer transferências e demais serviços disponíveis.

Recife

CULTURA - A programação cultural está garantida no feriadão, com direito até a Arrastão do Frevo, em comemoração ao Dia Nacional do Frevo de Bloco. O Arrastão será realizado pelo Paço do Frevo neste domingo (1º), com concentração a partir das 15h30. Embalado pelos clarins da Orquestra Aurora dos Carnavais, sob a batuta do maestro Bruno Nascimento, o cortejo contará com mais de 30 blocos líricos.

Em frente ao museu, na Praça do Arsenal, a apoteose do Arrastão será comandada pelo Coral Edgard Moraes e pela Grande Orquestra de Pau e Corda, regida pelo maestro Marco Cezar, com a participação especial de Gustavo Travassos, Maria Flor, Carlos Filho, Gerlane Lops e Isadora Melo. Na sexta-feira (30) e no sábado (31), o Paço também funcionará normalmente, das 10h às 18h e das 11h às 19h. O museu fica na Praça do Arsenal e os ingressos custam R$ 10 e R$ 5.

Na Casa do Carnaval, localizada no Pátio de São Pedro, a programação do feriadão será dedicada aos preparativos juninos. A Casa receberá, de sexta (30) a segunda (2), o 18º Seminário do Ciclo Junino, reunindo quadrilheiros, pesquisadores, professores, brincantes e defensores da cultura popular, para discutir e atualizar as regras que ordenarão o balancê dos concursos de quadrilhas juninas adultas e infantojuvenis. O acesso à Casa do Carnaval é gratuito.



Os demais espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife não abrirão as portas nesta sexta-feira (30), retomando seus expedientes normais no sábado e no domingo. Museus e teatros municipais não abrem para o público às segundas. A única exceção será o MAMAM, que está sem exposições em cartaz no momento e ficará fechado de sexta a segunda.



EDIFÍCIO-SEDE - Em virtude dos feriados do Servidor e de Finados, o edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado nesta sexta (30) e na segunda (2). As atividades retomam na terça (3).

SAÚDE - Confira o esquema especial montado pela Saúde do Recife para atender a população no feriadão do Dia do Servidor e Finados. Os Centros de Vacinação estarão funcionando com a oferta de multivacinação e Influenza para todos os públicos. Na sexta, (30) e no sábado (31), o funcionamento será das 9h às 19h nos shoppings Boa Vista, Riomar e Recife. No domingo (1°) e na segunda (2), será das 11h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h no Recife e no RioMar.

No sábado, acontece a última edição especial da estratégia PrEPara a Prevenção!, em alusão ao Outubro Verde, reforçando a conscientização e o combate à sífilis. A ação será realizada no SAE Josefa Severina da Conceição, localizado na Policlínica Albert Sabin (Tamarineira). Será das 9h às 16h30, com a oferta de testagem rápida para ISTs, distribuição de preservativos e dispensação de profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento.

Enquanto for Outubro Rosa, o Mamógrafo Móvel estará a postos nas ruas. No sábado, o caminhão estará na Igreja Batista Missionária, em Jardim São Paulo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ao todo, serão 80 vagas, sem necessidade de agendamento. Podem participar mulheres cis e homens trans com idade entre 50 e 74 anos, basta apresentar documento com foto e comprovante de residência no Recife.

Funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela) e Professor Arnaldo Marques (Ibura); na Maternidade Professor Bandeira Filho (Afogados), e no hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira), todos da rede municipal. Já na rede conveniada, moradores do Recife poderão ser atendidos também no Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e na Fundação Altino Ventura (Boa Vista).

O Hospital da Mulher (Curado) funcionará normalmente nesta sexta (30). Já do sábado (31) até segunda (2), estará aberto 24 horas para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, também seguirá com funcionamento 24h, atendendo e acolhendo mulheres (cis ou trans) e homens trans (com útero) de Pernambuco em situação de violência, a partir dos 10 anos de idade, oferecendo suporte e acompanhamento especializado.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME - Do dia 30 de outubro até 2 de novembro, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) terão funcionamento diferenciado. Os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente. São eles: os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Já os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP), o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) e a sala da Política sobre Drogas (na Central do CadÚnico) estarão fechados.

MERCADOS E FEIRAS - Entre esta sexta-feira e a segunda-feira, os mercados públicos e as feiras livres do Recife funcionam nos seguintes horários: em geral, os mercados abrem das 6h às 18h, de segunda a sábado, e das 6h às 13h, aos domingos e feriados. As praças de alimentação têm horário estendido e ficam abertas mesmo depois das 18h.

PARQUE DE ESCULTURAS - O Parque das Esculturas estará fechado na sexta-feira e na próxima segunda. Sábado e domingo o funcionamento será normal, retomando o funcionamento na terça-feira.

JARDIM BOTÂNICO - O Jardim Botânico do Recife funcionará normalmente na sexta, sábado e domingo. O local estará fechado apenas na segunda-feira, retornando às atividades na terça-feira.

MULHER – Neste feriado, o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, funcionará em regime de plantão, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Já os Serviços Especializados Regionalizados (SER) Clarice Lispector, em Areias (Avenida Recife, 700) e em Casa Amarela (Rua Padre Lemos, 675), atende também em regime de plantão, diariamente, das 7h às 19h. Os demais equipamentos da Secretaria da Mulher estarão fechados, com retorno do atendimento na terça-feira.

DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE – O Parque 60+, que integra a estrutura do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, estará aberto ao público desta sexta-feira à segunda-feira, das 5h30 às 20h. O espaço dispõe de playground, área de piquenique, pátio para eventos, bicicletário e área de jogos. O endereço é Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 720.

O casarão do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos localizados nas unidades do COMPAZ estarão fechados nos dias mencionados. Os atendimentos serão retomados na terça-feira.

AGÊNCIAS DE EMPREGO, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E SALA DO EMPREENDEDORISMO - Em razão do feriado do feriadão, as Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedorismo do Recife não terão atendimento ao público na sexta-feira e na segunda-feira. Todos os serviços voltam a funcionar normalmente terça-feira.

PARQUES URBANOS - Os parques urbanos administrados pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) funcionarão normalmente durante o feriadão. A maior parte dos equipamentos funciona das 5h às 22h, entre eles os parques Arraial Novo do Bom Jesus, Caiara, Arnaldo Assunção, Governador Eduardo Campos, da Macaxeira, da Tamarineira, Jardim do Poço, Apipucos, Dona Lindu e Santana. O Parque da Jaqueira abre às 4h e segue até as 22h, enquanto o Parque 13 de Maio funciona das 5h às 20h e o Sítio Trindade, aos domingos, das 5h às 19h. Permanecem abertos 24 horas os parques das Graças, Jardim Baobá, ComVida, os lineares da Aurora, do Pina e Roque Santeiro, além dos parques alagáveis do Barro e de Tejipió.

ECOESTAÇÕES - As Ecoestações mantidas pela Emlurb estarão abertas normalmente na sexta-feira e fecharão na segunda-feira, seguindo o funcionamento habitual das unidades, que não abrem aos domingos e feriados. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira.

LIMPEZA URBANA - Os serviços de limpeza urbana e coleta domiciliar funcionarão normalmente durante o feriado. As atividades são realizadas durante os 365 dias do ano, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de limpeza da cidade.

HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE – O Hospital Veterinário do Recife funcionará normalmente com atendimento 24 horas para casos de urgência e emergências partir desta sexta-feira até segunda-feira. Os serviços ambulatoriais retornam à normalidade a partir de terça-feira.

ESPORTES - As Academias Recife funcionam normalmente na sexta e das 8h às 12h no sábado, fechando no domingo e na segunda.

TRÂNSITO - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos nesta sexta-feira. A suspensão continua até a segunda-feira. Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na terça-feira, das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

TURISMO E LAZER - A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife estará montada dois dias seguidos por conta do feriado de Finados. Domingo e segunda-feira, das 7h às 16h, o percurso estará disponível para toda a população. O Corredor Recife de Esporte e Lazer funcioná normalmente no sábado. O Olha! Recife também terá os passeios acontecendo normalmente no sábado e domingo. Mais informações pelo site www.olharecife.com.br.



PROCON RECIFE - Não terá expediente de 30 de outubro a 2 de novembro, porém o email [email protected] estará disponível.



OUVIDORIA GERAL - Não haverá atendimento presencial e telefônico. Estará disponível o email ([email protected]);



PROCURADORIA DA FAZENDA - Não haverá expediente na sexta e na segunda.

Olinda

Mercados públicos e feiras: Os mercados públicos e as feiras terão alterações na segunda-feira (2). O Mercado de Sítio Novo e a Feira do Areal não funcionarão nesse dia. Para os demais equipamentos, a programação segue inalterada:

Feira de Caixa d’Água

Mercado de Rio Doce

Mercado de Peixinhos

Feira de Tabajara

Coleta de lixo e limpeza urbana: A coleta de lixo será mantida durante todo o feriadão, com mudanças no percentual da frota em operação no domingo. Confira o cronograma:

Sexta-feira (30): 100% da frota;

Sábado (31): 100% da frota;

Domingo (1º): 20% da frota, com varrição especial na orla e no Sítio Histórico;

Segunda-feira (2): 100% da frota.

A prefeitura orienta que a população fique atenta às mudanças no funcionamento dos serviços e colabore com a limpeza urbana, respeitando os horários de coleta e evitando o descarte irregular de resíduos.

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