Dia de Finados: 20 mil pessoas devem visitar cemitérios do Recife, estima a prefeitura

Cerca de 20 mil pessoas devem visitar os cemitérios do Recife neste Dia de Finados, quinta-feira (2). A expectativa é da prefeitura da cidade, que administra os cinco cemitérios públicos da cidade: Casa Amarela, Parque das Flores, Santo Amaro, Tejipió e Várzea.

Um dos mais visitados do Recife, o Cemitério Senhor Bom Jesus da Redenção de Santo Amaro se prepara para receber o público. Segundo a gestão municipal, o local passa por obras desde junho.

As vias, passeios e o sistema de microdrenagem passam pela requalificação do cemitério, conhecido popularmete como "de Santo Amaro", além do plantio de palmeiras. O investimento global dessas obras foi de R$ 3.970.705,84. Os serviços serão finalizados no ano que vem, informa a prefeitura. Além disso, a capela central também está sendo reformada e deve estar pronta nesta quarta-feira (1º).

A expectativa de quem trabalha no comércio externo é positiva. Trabalhando na Floricultura Santa Maria há 25 anos, Genildo Santos conta que dobra o número de funcionários para realizar os trabalhos em tempo hábil nesta época - são apenas três trabalhadores no resto do ano. Em 2023, as vendas ultrapassaram os R$ 5 mil, diz.

“No Dia de Finados a gente vende bastante. Faturamos quase o dobro, porque muitos clientes vêm visitar o túmulo da família e compra flores”, diz ele.

No local, as flores mais comercializadas, segundo ele, são rosa, monsenhor, sorriso de Maria e girassol. Lá, o metro da coroa de flores custa R$ 100, a depender da flor que o cliente busca.

Atuando na venda de lápides, Júnior Gomes trabalha na Fotoporcelana, que fabrica placas para túmulos. No local, é possível encontrar lápides de mármore com inscrições feitas à mão ou com letra gravada. O prazo para entrega, segundo Gomes, leva de um dia a uma semana, respectivamente. Os preços são de acordo com o tamanho do objeto.

“Uma placa de 40 centímetros por 21 custa R$ 70, feita à mão. Já com letra gravada, sendo 40 centímetros por 50 centímetros, ela sai a R$ 780”, disse ele, confiante de que as vendas vão superar as expectativas.

