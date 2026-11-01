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Feriado Dia de Finados: pernambucanos antecipam homenagens e visitas aos cemitérios Na véspera, famílias visitam túmulos no Grande Recife, enquanto comerciantes apostam na venda de flores e cemitérios recebem programação especial de missas

“Eu prefiro vir um dia antes”, diz a agente de saúde Cláudia Vieira, que visitou familiares sepultados no Cemitério de Santo Amaro, no Centro do Recife, neste domingo (1º). Assim como Cláudia, muitos pernambucanos decidiram ir ao cemitério na véspera do Dia de Finados, marcado para esta segunda-feira (2), para escapar das multidões de visitantes. O feriado reserva grande fluxo de visitas, vendas de flores e missas celebrativas.

Em visita ao cemitério logo pela manhã, a agente de saúde revela que estava visitando os pais e o irmão. “Todos os anos eu venho aqui celebrar esse momento muito importante. Ver os familiares, por conta da saudade. Ver meu pai, minha mãe e meu irmão, que estão enterrados aqui em Santo Amaro”, conclui Cláudia.



Comércio

Em frente ao maior cemitério de Pernambuco, não faltam opções de flores para comprar. Lírios, margaridas, girassóis ou as clássicas rosas, que, segundo o floricultor Manuel Moura, são as mais procuradas. Os valores também variam: de R$ 3 a R$ 150.

Independentemente dos preços, seu Moura sente que as vendas caíram ao longo dos anos. Ele acredita que a construção de outros cemitérios descentralizou o público. “Continua fraco. Amanhã, talvez, pode ser que melhore, mas hoje está devagar. Dia primeiro [o movimento] era aqui, mas agora são muitos cemitérios, aí o pessoal se espalha. O movimento aqui baixou muito”, diz, com expectativa para o dia seguinte.

Tradição

Em frente à igreja principal, um jazigo antigo tem várias placas pregadas. Em destaque, a inscrição no mármore diz: “Jazigo da família do Barão de Beberibe”. O professor Alfredo Menezes coloca flores aos pés do mausoléu. Ele é um dos descendentes do Barão e responsável pela manutenção do jazigo. As placas têm os nomes de seus parentes.

“Esse é um dos jazigos mais antigos do Cemitério de Santo Amaro. Ele [o Barão] é a primeira pessoa que tá sepultada [neste jazigo], nasceu nos anos 1700, século XVIII. [O Barão] doou esse terreno para a prefeitura fazer um cemitério na condição de que o túmulo dele fosse de frente à igreja principal”, conta.

Alfredo explica que o feriado é uma tradição católica celebrada pela família. A manhã do professor foi dedicada a visitar o jazigo histórico e os túmulos de familiares da esposa, que não pôde ir. “É muito interessante a gente fazer esse tipo de registro, colocando flores, rezando, afinal de contas, é uma tradição católica.”

Religião

O professor tem razão. O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, tem origem na tradição católica e foi instituído oficialmente no ano de 998, quando o abade francês Odilo de Cluny determinou que os mosteiros dedicassem a data à memória dos mortos.



A escolha do início de novembro também tem relação com antigas celebrações pagãs dos povos celtas, especialmente o Samhain, ritual realizado há mais de dois mil anos para marcar o fim das colheitas e homenagear os mortos.

Missas

A programação religiosa do Dia de Finados, na segunda-feira (2), contará com missas em cemitérios do Recife, de Olinda, de Paulista e de Jaboatão dos Guararapes.

No Cemitério de Santo Amaro, no Recife, serão realizadas quatro missas nos seguintes horários: 7h, 10h, 12h e 16h. No Cemitério Parque das Flores, as celebrações ocorrerão às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h. No Cemitério de Casa Amarela, a programação prevê missas às 9h, 11h e 15h. Já no Cemitério da Várzea, a celebração religiosa será às 9h.

Em Olinda, os cemitérios de Guadalupe e de Águas Compridas receberão missas a partir das 8h. Em Paulista, o Cemitério Campo Santo São José terá missa às 7h.

Em Jaboatão dos Guararapes, a Paróquia Santo Amaro, localizada na Rua Santo Amaro, 21, no Centro, terá missas às 7h, 9h, 11h, 14h e 17h. Após a celebração das 9h, haverá uma procissão para a bênção dos túmulos localizados no cemitério atrás da igreja.

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