Dia de Finados: PRF intensifica fiscalização durante feriado em Pernambuco; veja dicas de segurança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou operação especial para intensificar a fiscalização nas estradas de Pernambuco durante o feriado de Dia de Finados, nesta quinta-feira (2). A ação começa já a partir desta quarta (1°) e segue até o domingo (5), com reforço de equipes da corporação nas estradas e iniciativas educativas sobre preservação de segurança no trânsito.

Com o feriado prolongado e o calor dos últimos dias, a expectativa é de que muitas pessoas se dirijam à áreas litorâneas do Estado. Isso deve aumentar o fluxo de veículos na BR 101 Norte e Sul, focos da ação. As BRs 232, 104, 407 e 428, que levam ao Agreste e Sertão, também devem apresentar um trânsito mais intenso nesse período, fazendo parte dos setores com reforço de fiscalização.

"Nas abordagens, a PRF vai verificar se os condutores estão respeitando aqueles cuidados básicos para a segurança e preservar a vida, acima de tudo. Mais uma vez, vamos fiscalizar o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, o consumo de álcool, o uso dispositivo de segurança para as crianças, do cinto e do capacete para motociclistas", explicou a policial rodoviária federal Bruna de Lima.

Outro ponto de destaque das abordagens está no emprego de equipes de patrulha da PRF, aliadas aos profissionais ordinários. O destacamento auxiliar é composto por motociclistas táticos, já que o foco da operação está em condutores de veículos de duas rodas, principais vítimas de acidentes nos sinistros de trânsito no Estado neste ano.

"A PRF atendeu, só neste ano, entre janeiro e setembro, 1.140 sinistros envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores. Desses, 1307 pessoas ficaram feridas e 108 passageiros perderam a vida", completou Bruna de Lima.

Ainda de acordo com o levantamento citado pela agente federal, veículos de duas rodas costumam se envolver mais em colisões traseiras (294), colisões laterais (213) e colisões transversais (171). Além disso, a BR-101 (311), a BR-232 (291) e a BR-428 (83), que recebem o reforço nesse feriadão, figuram entre os trechos em que os sinistros envolvendo motocicletas são mais frequentes.

Dicas de segurança no trânsito

Embora o foco esteja nos motociclistas, a ação busca garantir a segurança de todas as pessoas que transitarem pelas rodovias do estado neste feriadão. Confira, abaixo, algumas dicas da PRF para cuidados a serem acatados durante a condução de um veículo.

Faça uma revisão no veículo antes de pegar a estrada. Verifique pneus, freios, faróis, nível do óleo e do combustível;

Confira a validade da sua documentação. Em novembro, começa a ser cobrado o licenciamento 2023 dos veículos com placas terminadas em 3, 4 e 5;

Descanse bem antes de dirigir e evite o consumo de bebida alcoólica na noite anterior à viagem;

Procure viajar durante o dia e e fora dos horários de pico;

Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;

Em caso de emergência em rodovia federal, ligue 191.

