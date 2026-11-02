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Feriado Dia de Finados reúne fiéis em cemitérios do Recife em homenagens e momentos de saudade Visitas, orações e homenagens marcaram o Dia de Finados nos cemitérios da cidade, que também registraram movimentação no comércio de flores

O Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2), foi marcado por homenagens e orações dedicadas a pessoas que já partiram. Nos cemitérios municipais do Recife, familiares e amigos visitaram os túmulos de entes queridos em um dia dedicado à memória e à saudade.

Cícera Elias | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

No Cemitério de Santo Amaro, na região central do Recife, a movimentação começou nas primeiras horas do dia. Entre os túmulos mais procurados estava o da Menina Sem Nome, que recebeu homenagens e orações. Cícera Elias, de 71 anos, é uma das devotas. Sua relação de fé com a menina começou após a morte do próprio filho.





“Mataram ele no dia 1 de julho, no dia dois acharam o corpo dela. Então sobre isso eu me dedico a ela como ela fosse uma filha minha [...] Aí eu comecei a me dedicar, comecei vir, comecei a limpar, comecei e pedir a Deus e a ela”, contou.

Adelmo Figueira | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Saudade

No Cemitério Parque das Flores, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, também houve intensa movimentação. Familiares percorreram as alamedas para visitar túmulos e prestar homenagens. A programação contou com missas e celebrações religiosas.

Entre os visitantes estava o motociclista Adelmo Figueira, de 53 anos, que foi ao cemitério visitar os túmulos dos avós. Para ele, a data representa um momento de lembrança e conexão com quem já partiu.

“Vim visitar a minha falecida, minha avó, meu avô, nesse dia tão importante para os falecidos [...] Como posso te explicar? Rapaz, saudade. Eu acho que significa uma saudade que fica na gente, do familiar nosso”, revelou.



Comércio

Além das homenagens, o Dia de Finados movimenta o comércio de flores nos arredores dos cemitérios. Entre os vendedores ouvidos pela reportagem, porém, a avaliação sobre as vendas deste ano foi diferente.

Em Santo Amaro, o vendedor de flores José Hermino, de 53 anos, relatou insatisfação com o movimento, que, segundo ele, apresenta queda ao longo dos últimos anos.

José Hermino | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Do meu ponto de vista, é que as pessoas que não dão mais valor aos mortos e não prestam mais esse tipo de homenagem. Eu creio que seja isso. A cada ano tá diminuindo, sempre uma queda de movimento. Vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir mais trabalhar, porque não tem mais [a] quem vender flores”, lamentou.

Já no Parque das Flores, a avaliação foi positiva. Dona Adenilza, de 66 anos, trabalha com a venda de flores e arranjos e comemorou o resultado das vendas.

“Hoje tá bem movimentado, viu? Graças a Deus. São aquelas coisas, né? Tristezas para uns e – infelizmente o que eu vou falar – felicidade para outros”, definiu.

Dona Adenilza | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Arranjos

A vendedora também compartilhou dicas para quem deseja preparar um arranjo para levar ao cemitério, destacando a importância da combinação de cores.

“Sempre oriento os clientes a colocarem ‘tom sobre tom’ e não colocar cores que não combinam. Até as flores têm que ter harmonia. Você não vai colocar uma um lilás com um azul. Você pode colocar um amarelo com vermelho, um amarelo com azul, um amarelo com rosa chá. Aí combina”, explicou.

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