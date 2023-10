A- A+

FERIADO Dia de Nossa Senhora Aparecida é celebrado na RMR com missas e cortejos nesta quinta (12); confira Padroeira do Brasil recebe homenagens na capital e outras cidades da RMR

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será comemorado nesta quinta-feira (12) com missas e novenas especiais em honraria à santa nas principais paróquias da Região Metropolitana do Recife (RMR)

A Folha de Pernambuco preparou um apanhado especial, trazendo a história de Nossa Senhora Aparecida e como ela se tornou tão popular entre os brasileiros, além da programação completa das principais celebrações desta quinta.

Nossa Senhora Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil

O ponto de início da jornada de Nossa Senhora Aparecida para a santificação começa no dia 12 de outubro de 1717, quando três pescadores - Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso - lançaram seus barcos no Rio Paraíba. Eles tinham recebido a tarefa de trazer peixes para o banquete, que se realizaria no dia seguinte, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo.

Naquela primeira manhã, no entanto, eles não obtiveram sucesso e não conseguiram pegar peixe algum. Após várias tentativas infrutíferas, já tinham quase desistido quando João Alves buscou a sorte novamente. Ele jogou sua rede nas águas e, ao puxá-la, tanto ele quanto seus companheiros foram tomados pela surpresa: finalmente algo fora capturado. A emoção inicial, no entanto, se tornou decepção mais uma vez, já que havia apenas uma espécie de madeira enroscada na rede.

Quando retirou a rede das águas, o pescador percebeu que o objeto se tratava de uma estátua de Virgem Maria deteriorada e sem cabeça. Eles então lançaram a rede novamente e encontraram nas malhas outro pedaço de madeira, em formato arredondado, que se assemelhava à peça que faltava para a estátua. Ao juntar os ítens, os pescadores viram que elas se encaixavam perfeitamente. A partir disso, os três continuaram seus trabalhos, dessa vez com sucesso, pescando peixes de forma abundante.

O reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), Padre João Gualberto Ribeiro da Silva, explica sobre o episódio: "Naquela situação de fragilidade, a Virgem apareceu naquela pequenina imagem, salva das águas do Rio Paraíba, como que recordando aos filhos seus. Naquele momento, a fé dos três pescadores foi revigorada e o milagre aconteceu: primeiro a fé, depois o sinal, o milagre. Assim como Jesus fazia com as pessoas que vinham a ele: 'Crês no filho do homem?'. Em seguida, a resposta de fé, o sinal milagroso".

Esse episódio se tornou conhecido entre a comunidade católica e é tratado até hoje como um dos milagres da santa. Em 1929, no encerramento do Congresso Mariano, Nossa Senhora foi proclamada Rainha do Brasil. Em 31 de maio de 1931, sua imagem foi levada ao Rio de Janeiro, para que a madre recebesse homenagens oficiais e fosse aclamada como "Rainha e Padroeira do Brasil".



Confira a programação completa dos festejos do Dia de Nossa Senhora Aparecida na RMR:



Paróquia do Ipsep (Recife):

5h - Santa Missa - Presidida pelo Padre Luciano Brito (Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Pároco da Paróquia Nossa Senhora Das Graças)

7h - Santa Missa - Presidida Pelo Padre Davi De Melo (Pároco Da Igreja Matriz De São José)

9h - Santa Missa - Presidida pelo Padre Neto

Paraninfos: Governo Do Estado de Pernambuco, Prefeitura da Cidade do Recife, Câmara Municipal do Recife

12h - Santa Missa - Presidida Pelo Padre Kaio Cavalcanti (Pároco da Paróquia Nossa Senhora Do Rosário - Jaboatão dos Guararapes)

14h - Terço dos Homens Arquidiocesano

16h - Procissão Pelas Ruas e Avenidas do Bairro

18h - Santa Missa De Encerramento Da 65ª Festa de N. Sra Da Conceição Aparecida - Presidida por Dom Paulo Jackson (Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife)

20h - Atração Cultural: Padre Damião Silva

Paróquia de Juçaral (Cabo de Santo Agostinho):

5h - Caminhada da Fé saindo do Engenho Jaboatãozinho *(ônibus saindo da Praça de Juçaral às 4h30)*

7h30 - Café partilhado

10h - Missa Solene

15h - Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida saindo do Santuário

17h - Missa de Encerramento

19h - Quermesse e Bingo.

Paróquia de Ouro Preto (Olinda):

17h - Procissão do Andor, saindo da Capela de Jesus Mestre em direção à Capela de Nossa Senhora Aparecida

18h - Solene Celebração Eucaística presidida pelo Rev.mo Padre Dennys Pimentel, Pároco de São Lucas

Noiteiros: Padrinhos do Andores (Sra. Marleide Correia e Família ) e Comunidade de Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Vicariato de São Lourenço da Mata:

7h - Missa Solene presidida pelo Padre Pedro Jorge Costa Silva

10h - Missa presidida pelo Padre Marcelo Marques Santana Junior

18h - Missa de encerramento presidida pelo Padre Rosivaldo Torres

Paróquia do Janga (Paulista):

8h - Celebração com as crianças

15h - Santíssimo Exposto

16h - Procissão saindo da Capela do Sagrado Coração

17h - Celebração

