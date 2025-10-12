A- A+

Recife Dia de Nossa Senhora Aparecida: devotos vão às ruas para celebrar a padroeira do Brasil A Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Ipsep, reuniu centenas de devotos vestidos de azul em alusão à santa, em demonstração de fé

As celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, reúnem milhares de pessoas por todo o país, neste domingo (12).

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), cinco paróquias dedicadas à padroeira: no Recife (no bairro do Ipsep), em Vitória de Santo Antão (Bela Vista), em São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe), em Paulista (Janga) e em Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica). No Cabo de Santo Agostinho há um santuário dedicado à Aparecida, que fica no distrito de Juçaral.

Celebração à Santa

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Ipsep, centenas de devotos acompanharam as celebrações vestidos de azul em alusão à santa, em uma demonstração de fé. Na programação ao longo de todo o dia, café da manhã paroquial e santas missas.

“Hoje é um dia muito especial para todo o povo brasileiro. Que Nossa Senhora Aparecida, ela que, como o próprio nome diz, apareceu no Brasil milagrosamente, achada nas águas do Rio Paraíba. E ela é para nós um modelo de fé, modelo de santidade. E também um símbolo nacional. Todo brasileiro se alegra quando vê a imagem de Nossa Senhora. Hoje é um dia de agradecer, é um dia de louvor para Deus”, disse José Amaro dos Santos Neto, pároco da Igreja Nossa Se hora da Conceição Aparecida, do Ipsep.

“O tema desse ano da nossa festa fala sobre a esperança. Então, estamos reunidos aqui também para pedir a nossa senhora para que aumente a nossa esperança. Em um mundo de tantos conflitos, guerra, é necessário ter paz no coração e muita esperança para o futuro melhor e na vida eterna”, completou o pároco.



Fé e Devoção

“Sou devota e já Recebi diversas bençãos da santa. Sou ministra da eucaristia e me sinto super bem aqui, é como se estivesse em casa”, disse a aposentada Antônia Ribeiro, 73 anos.

“Está tudo lindo, maravilhoso. Desde de manhã que eu cheguei para a missa, agora voltei para entregar a minha doação. Por meio da Santa Aparecida já alcancei não apenas uma graça, mas várias”, agradeceu a técnica de enfermagem Maria José Pimentel, 73 anos.





























Celebração

Às 16h, uma Santa missa foi presidida pelo padre Charles Araújo. Em seguida, os devotos saíram em procissão em homenagem à santa pelasruas do entorno da Igreja.

Às 18h, encerrando a programação religiosa, uma missa com Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Após a missa, os fiéis se confraternizaram com uma programação cultural.

Veja também