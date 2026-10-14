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Religião Dia de Nossa Senhora de Fátima passa a integrar calendário religioso do Recife Iniciativa também busca valorizar o patrimônio religioso e fortalecer o turismo ligado à fé católica

A Prefeitura do Recife sancionou nesta quarta-feira (14) a lei que institui o Dia de Nossa Senhora de Fátima no calendário oficial de eventos da cidade.

A data será celebrada anualmente em 13 de maio, em reconhecimento à tradição religiosa de gerações de recifenses e à importância da devoção para a história da capital pernambucana.

De autoria do vereador Carlos Muniz (PSB), presente no ato de sanção, o Projeto de Lei Ordinária nº 205/2026 foi aprovado pela Câmara Municipal em 14 de setembro.

A iniciativa, assinada pelo prefeito Victor Marques, busca valorizar a tradição católica e ampliar a visibilidade do turismo religioso no município.

Para o gestor municipal, a sanção formaliza uma devoção já enraizada na história da cidade.

“Com isso, reconhecemos formalmente um movimento religioso que já faz parte da história e da tradição do Recife. Fico muito feliz em cumprir essa promessa, ao lado de pessoas tão competentes, e em realizar esse gesto de valorização e respeito a toda a comunidade católica e à nossa cidade”, afirmou.

O vereador Carlos Muniz destacou que a homenagem reforça a identidade cultural e religiosa do Recife, além de contribuir para a divulgação da cidade como destino de turismo religioso.

“É um reconhecimento para a cidade, não apenas pela sua história, mas também pela tradição de gerações de recifenses que cultivam a fé, a esperança e a paz”, declarou.

O parlamentar também ressaltou a relevância histórica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, localizado na capital pernambucana.

Lei sancionada pelo prefeito Victor Marques inclui a celebração no calendário de eventos da capital pernambucana. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Considerado o mais antigo dedicado à santa fora de Portugal, o templo é um dos marcos da devoção na cidade e reforça a importância da data para a preservação dessa tradição.

Para o reitor do santuário, padre Delmar Cardoso, a inclusão do 13 de maio no calendário oficial representa um reconhecimento significativo da relação entre a santa e o Recife.

“É um presente para a cidade do Recife, que foi um dos primeiros lugares do mundo onde essa devoção começou. Nossa Senhora de Fátima tem uma relação muito forte com a cidade, e esse reconhecimento, com a inclusão do dia 13 de maio no calendário turístico e religioso do Recife, é muito significativo. É uma data marcante para toda a Igreja”, afirmou.

De acordo com o religioso, a sanção da lei oficializa uma tradição já presente na cidade e reconhecida pela população. O clérigo ainda manifestou o desejo de que o Brasil avance em um desenvolvimento que beneficie toda a população, especialmente as pessoas mais pobres.

Padre Delmar Cardoso conversa com o prefeito Victor Marques durante a sanção da lei que institui o Dia de Nossa Senhora de Fátima no calendário oficial do Recife. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Assim, a medida inclui o 13 de maio no calendário turístico-religioso do Recife e o reconhecimento também representa um momento de agradecimento pela devoção à padroeira e de renovação das preces pelo bem coletivo.

“Isso é uma coisa, como o prefeito mesmo disse, que já era o real, já acontecia e ele só fez sancionar uma coisa que a cidade toda aprova e quer. Então, o dia 13 de maio, todos os anos entra no calendário oficial da cidade do Recife”, finalizou.

Santuário e Sport

Fundado em 8 de setembro de 1935, com o apoio da colônia portuguesa no Recife, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima é considerado o mais antigo do mundo dedicado à Virgem de Fátima fora de Portugal.

Fundado em 1935, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recife, é considerado o mais antigo dedicado à santa fora de Portugal. | Foto: Marconi Meireles/Arquivo Folha de Pernambuco

O projeto arquitetônico é assinado pelo francês Georges Mounier e reúne elementos futuristas, arcos de concreto armado e características do estilo semigótico.

O templo também abriga uma estátua de três metros de altura da Virgem do Rosário, produzida pelo artista português Antônio da Paz. Na década de 1990, foi construído um ossuário no local, onde estão depositados os restos mortais de 47 jesuítas.

Desde 2010, a igreja é tombada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural do estado.

Além disso, a devoção a Virgem de Fátima também faz parte da história do Sport Club do Recife, que tem a santa como padroeira e segue sendo, de acordo com uma pesquisa do Datafolha divulgada em outubro do ano passado, o clube que possui a maior torcida do estado de Pernambuco.

A relação ganha um significado especial porque o clube foi fundado em 13 de maio de 1905, mesma data em que a Igreja Católica celebra a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos, em Portugal, que ocorreu 12 anos depois da instituição do time, em 1917.

Conhecido como Dia Divino, o aniversário do Sport reúne a celebração da trajetória do clube e a devoção mariana, mantida ao longo das gerações de torcedores. A coincidência entre as datas marcou a identidade religiosa da agremiação rubro-negra.

Missa anual do Sport Club do Recife celebra o aniversário da agremiação, fundada em 13 de maio de 1905, e homenageia Nossa Senhora de Fátima, que, segundo o catolicismo, teve a primeira aparição registrada em 13 de maio de 1917, padroeira do clube rubro-negro pernambucano. | Foto: Instagram/SCR

Todos os anos, o Sport realiza uma missa de ação de graças na sede social, na Ilha do Retiro, em homenagem ao aniversário da instituição e à sua padroeira.

A cerimônia ocorre diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima e integra a programação comemorativa do clube, que também inclui solenidades e o tradicional corte do bolo.

Com a sanção da lei, o Recife passa a reconhecer oficialmente uma devoção que atravessa gerações e está presente tanto na história religiosa da cidade quanto em manifestações culturais e esportivas, como a tradição do Sport Club do Recife.

A inclusão do 13 de maio no calendário municipal reforça a valorização desse legado e contribui para preservar a memória e ampliar a visibilidade do turismo religioso na capital pernambucana.

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