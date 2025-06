A- A+

Padroeiro Dia de Santo Antônio terá celebrações em todas as paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife Além de casamenteiro, o santo é o padroeiro da Arquidiocese de Olinda e Recife, além de ser o primeiro padroeiro da cidade do Recife e do estado de Pernambuco

Comemorado nesta quinta-feira (12), o dia de Santo Antônio será marcado por celebrações em todas as paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife, da qual o santo é o padroeiro. Santo Antônio também é o primeiro padroeiro da cidade do Recife (Nossa Senhora do Carmo é copadroeira) e do estado de Pernambuco.

A arquidiocese tem, ao todo, nove paróquias dedicadas a Santo Antônio (Areias, Água Fria, Barra de Jangada, Camela, Cabo, Prazeres, Primavera, Tiúma e Torrões). Algumas começaram a festa do padroeiro no dia 1º de junho, uma trezena, outras preparam um tríduo (três dias de festa). Somente a paróquia de Primavera celebra o padroeiro no mês de novembro, por conta da moagem da cana.

Outra exceção é a paróquia de Casa Forte, que, apesar de ser dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, celebrará uma missa votiva a Santo Antônio no dia 13, às 07h e às 16h, com benção dos pães nos dois horários.

Santo casamenteiro

Essa popularidade surgiu porque ele ajudava as mulheres que não conseguiam se casar por falta de dote, recorrendo à generosidade das pessoas para ajudar essas mulheres a realizarem o sacramento do matrimônio.

Além de ser conhecido como o santo casamenteiro, Santo Antônio também é popular por sua caridade. Por isso, oferece-se pães aos fiéis no seu dia. Os pães são abençoados e distribuídos com quem participa das missas e também com a população em situação de rua.

A bênção do pão é tradicional. Porém, no Córrego da Gameleira, no Jordão Baixo, a história é diferente. A capela de Santo Antônio de Pádua tem bênção e distribuição de bolo, e a festa vai até o dia 15 de junho.

Confira a programação completa, de todas as paróquias, especialmente as dedicadas à Santo Antônio, no site da Arquidiocese.

Santo Antônio de Pádua

Nascido em Lisboa, Portugal, com o nome de Fernando de Bulhões, Santo Antônio faleceu em 13 de junho de 1231, nas proximidades de Pádua, na Itália.

Por isso, é conhecido tanto como Santo Antônio de Lisboa quanto Santo Antônio de Pádua. Inicialmente, acreditava-se que ele havia nascido em 1191, mas uma exumação científica autorizada pelo Vaticano em 1981 revelou que Santo Antônio faleceu aos 40 anos, sugerindo que ele nasceu no final dos anos 1180.

Menos de um ano após sua morte, em 30 de maio de 1232, ele foi canonizado, tornando-se um dos santos canonizados mais rapidamente na história. Em 1946, o Papa Pio XII o proclamou “doutor da Igreja” com o título de ‘Doctor Evangelicus’ (Doutor Evangélico).

Outro fato curioso é que a língua de Santo Antônio, um dos pedaços mais intactos de seu corpo, foi encontrada 40 anos após sua morte, em uma exumação. Esta relíquia é celebrada em Pádua no dia 15 de fevereiro durante a “festa da língua”.



Frequentemente representado com um lírio, símbolo de pureza e castidade, e com o Menino Jesus, que, segundo a tradição, apareceu em seus braços acariciando-o, Santo Antônio era um grande pregador da Palavra de Deus, conhecido por sua eloquência e profundidade teológica.

As festividades em honra a Santo Antônio incluem:

Trezenas: durante os 13 dias que antecedem o dia de Santo Antônio, fiéis realizam missas e orações especiais, pedindo graças e intercessões;



Casamentos juninos: aproveitando a fama de Santo Antônio como santo casamenteiro, muitos casamentos são realizados nesta época, e as festas incluem danças e encenações de casamentos caipiras;



Distribuição de pães: seguindo a tradição do santo que multiplicava pães para os pobres, muitas igrejas distribuem pães abençoados aos fiéis;



Quermesses: festas com barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras e uma barraca específica dedicada a Santo Antônio, onde pães e imagens do santo são vendidos ou doados;



Fogueiras: as fogueiras são acesas em homenagem ao santo, simbolizando a luz da fé.

Fonte das informações: Vatican News.

