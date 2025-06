Dia de São João é ponto alto das celebrações em Caruaru, no Agreste pernambucano

A- A+

Na véspera e no dia de São João 2025, respectivamente nessa segunda-feira (23) e terça-feira (24), o Polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura, em Caruaru, recebeu grandes shows sob os ritmos do forró raiz, de vaquejada e do vanerão.

Quem abriu a programação do sábado foi o cantor caruaruense Matheus Lima, que trouxe ao palco um repertório recheado de sucessos do sertanejo sob o ritmo do forró.

Na sequência, Dudu do Acordeon e Nádia Maia, fizeram o melhor do forró raiz ainda relembrando canções eternas do forró das antigas.

No domingo, a primeira atração a subir ao palco foi Brucelose. Considerada como uma das melhores do forró das antigas de todos os tempos, a banda pernambucana foi acompanhada em coro pela verdadeira multidão que já se fazia presente, recordando sucessos de seus mais de 35 anos de carreira, a exemplos de "Doce Pecado", "Sede de Te Amar" e "Raios de Neon".

Na sequência, Brasas do Forró levou a todos a esquecerem, que o feriado de São João estava se despedindo do calendário 2025, fazendo os seus hits sob os ritmos do vanerão e do forró de vaquejada.

"Em Caruaru, nos sentimos em casa! Foi maravilhoso passar a tarde de São João, na Capital do Forró", celebrou um dos líderes da banda, o cantor Assum Preto.

Fechando a programação, Lucas Aboiador, como o seu próprio nome já ressalta, fez quase duas horas de apresentação, cantando o melhor do forró de vaquejada.

"Estava até um pouco resfriado, mas quando cheguei por aqui no Alto do Moura, senti a vibração do público, e qualquer doença foi embora. O show da tarde desta terça, foi histórico na minha carreira", comentou Lucas.

São Pedro

No Polo Mestre Vitalino, os shows serão retomados, neste sábado (28) - véspera de São Pedro -, com Petrúcio Amorim, Edu e Maraial, e Magnatas do Forró. As três apresentações marcarão o término da edição deste ano dos festejos juninos de Caruaru, no Alto do Moura.

A programação completa pode ser acessada na página oficial do São João de Caruaru no Instagram: @saojoaocaruaru.oficial. Por lá, também são compartilhadas informações sobre horários ou possíveis alterações na programação.

Polo das Quadrilhas

Responsável por abrilhantar ainda mais a festa, o Polo das Quadrilhas, no Centro Multicultural do Alto do Moura, foi palco de apresentações belíssimas, na véspera e dia de São João, e encerrará a sua programação 2025, também neste sábado (28), com programação vasta.

Veja também