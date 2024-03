Dia de São José: uma data marcada por celebrações católicas e pelo plantio de milho

A- A+

O dia 19 de março é bastante conhecido no catolicismo por marcar a celebração do Dia de São José, considerado o pai adotivo de Jesus Cristo e o Patrono Universal da Igreja, de acordo com a religião.

Paralelamente à data cristã, 19 de março também é marcado pelo plantio de milho, especialmente na região Nordeste. O produto é colhido no perído de São joão.

Esposo da Santíssima Virgem Maria, José é um dos santos mais queridos e venerados pelos católicos, tendo recebido diversos títulos como "O Justo", "O Último dos Patriarcas", "Operário", "Artesão", "Carpinteiro" e "Patrono da boa morte".

No Recife e na Região Metropolitana, seis paróquias celebram seu padroeiro: as paróquias de São José em Olinda (Casa Caiada), Abreu e Lima (centro), Recife (centro antigo), Cabo de Santo Agostinho (na Vila Social e no distrito de Juçaral) e Amaraji (centro). Algumas paróquias festejam o santo por um período maior, com trezenas (13 dias), novenas (9 dias) ou tríduos (3 dias).

PARÓQUIA SÃO JOSÉ – CASA CAIADA, OLINDA

7h – Santa Missa

18h30h – Recitação do Terço de São José

19h – Missa Solene de encerramento

20h – Procissão do Andor pelas ruas do Bairro de Casa Caiada

PARÓQUIA SÃO JOSÉ – ABREU E LIMA

10h- Missa presidida por dom Fernando Saburido

17h – Missa presidida por dom Frei Severino de França

18h – Procissão com imagens de São José, N. Sra. de Fátima e Sagrado Coração de Jesus

PARÓQUIA SÃO JOSÉ – BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RECIFE

07h – Missa celebrada por Pe. José Severino

10h – Missa celebrada por Pe. José Augusto Esteves

12h – Missa celebrada por Pe. Davi Melo

16h – Missa celebrada por Pe. José Amaro Neto

19h – Missa celebrada por Mons. Josivaldo

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO – CABO DE SANTO AGOSTINHO

19h – Missa solene com lançamento da festa do padroeiro (que acontecerá de 21 de abril a

1º de maio)

ORATÓRIO DA DIVINA PROVIDÊNCIA – RECIFE

18h – Procissão

19h – Missa celebrada por Pe. Claudionor Alves

Plantio de milho

Na agricultura, o Dia de São José também é conhecido culturalmente por ser o dia de plantio de milho. Uma das razões para a realização da ação nessa data ocorre porque a leguminosa demora cerca de 90 dias para ser colhida após a germinação, período próximo ao das festas juninas. Além disso, de acordo com a professora de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Ana Paula Medeiros, a data coincide com fatores climáticos e mudanças de estações - verão para outono -, o que colabora para essa prática.

"O dia de São José é o dia que o principal sistema meteorológico do Sertão, que é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), está mais ao Sul chegando ao estado de Pernambuco. Ela é responsável por levar chuva para todo o seminárido nordestino. A partir dessa data, há um incremento no volume de chuvas. Outra coisa é que o dia de São José antecede o outono que inicia dia 20 de março, sendo responsável pela queda das temperaturas e aumento de umidade na região, provocando aumento de precipitação", afirmou.

Contudo, segundo a professora, apesar dessa tradição ser desde os primeiros agricultores nordestinos de fé católica, nem sempre o dia 19 de março é o dia propício para a realização do plantio de milho.

"O estado tem mesorregiões distintas, e com auxílio da ciência e da tecnologia, já se sabe que nem sempre o Dia de São José será o ideal para plantio em todas as localidades. Para o Agreste, por vezes, pode ser mais favorável o plantio em maio, e para o sertão em Janeiro. Isso pensando também em atender um outro nicho que seria do milho para alimentação animal e para indústria, nesse caso o milho colhido seco, que passa cerca de 120 dias no campo", disse.

A professora ainda disse que a expectativa é que a safra de milhos desse ano seja menor que nos anos anteriores, devido ao fenômeno climático El Niño.

"Diante da ocorrência do fenômeno El Nino desde o ano passado, é provável que sigamos com alterações nas precipitações e que provavelmente tenhamos um volume de chuvas menor que o ano anterior. Mas a cultura necessita de distribuição regular, e não exatamente de grande volume. Há uma probabilidade de queda na safra diante das condições climáticas", completou.

