A- A+

RECIFE Dia de São Pedro: devotos celebram o "Santo da chuva" na Zona Sul do Recife A tradicional Colônia de Pescadores do Pina, na Zona Sul da cidade, realiza uma série de homenagens ao santo, considerado o padroeiro dos pescadores e o "santo da chuva"

Uma manhã de quinta-feira chuvosa marca o Dia de São Pedro, celebrado neste 29 de junho, no Recife. A tradicional Colônia de Pescadores do Pina, na Zona Sul da cidade, realiza uma série de homenagens ao santo, considerado o padroeiro dos pescadores e o “Santo da chuva”.

Muitos devotos do padroeiro se reúnem em frente à sede da instituição. No local, foi montado um espaço para celebração da missa dedicada a São Pedro, conduzida pela Paróquia de Brasília Teimosa. Após a celebração, os fiéis saem em procissão pelas ruas de do bairro e do Pina.

Pescador e morador da região, Thiago Moreira dos Santos, de 48 anos, destaca a devoção dos pescadores com o padroeiro.

“A minha vida toda foi aqui na colônia. Nasci e me criei aqui. Eu me tornei pescador profissional há 13 anos, mas eu sempre vivi da pesca. A gente sai para o mar para pescar e sempre pedimos muita proteção a Deus e a São Pedro”, comentou.



Responsável por celebrar a missa, o Padre Humberto Ferreira ressalta a importância da data. “Toda a comunidade de pescadores vem renovar a fé nessa figura tão importante para a igreja, para a sociedade, que é a São Pedro”, comentou.

No fim da tarde, as celebrações continuam com a programação do clico junino montada pela Prefeitura do Recife.

Veja também

SAÚDE Obesidade: novo remédio leva à perda inédita de 24,2% do peso, mostra estudo