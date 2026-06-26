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Dia de São Pedro: veja programação com missas e procissões no Recife e em Olinda nesta segunda (29)

Primeira missa será às 7h, na Colônia de Pescadores do Pina, Zona Sul da capital

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Missa em celebração ao dia de São PedroMissa em celebração ao dia de São Pedro - Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco.

O Dia de São Pedro, celebrado na próxima segunda-feira (29), terá uma programação especial para os fiéis do Recife e de Olinda celebrarem o "Santo da chuva".

A primeira missa será às 7h, na Colônia de Pescadores do Pina, Zona Sul da capital pernambucana. Logo após, às 8h, está marcada uma procissão marítima com os fiéis. 

Às 12h, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, área central do Recife

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Procissão em Olinda
A programação também vai seguir em Olinda, com uma procissão marítima saindo da igrejinha de São José dos Pescadores em direção à igreja da Santa Cruz na Praia dos Milagres. O início será às 8h ou 9h, dependendo da maré, de acordo com a Arquidiocese de Olinda e Recife. 

Também está marcada uma missa às 10h da manhã, ministrada por dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, na igreja da Praia dos Milagres.

Arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson NóbregaArcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega irá celebrar uma das missas da programação. - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

História de São Pedro
Nascido Simão, São Pedro foi um pescador da Galileia que se tornou o principal apóstolo de Jesus Cristo. Sua trajetória é contada principalmente nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada. 

Foi também o primeiro papa da Igreja Católica. O Dia de São Pedro é celebrado em 29 de junho por marcar o seu martírio durante a perseguição a católicos em Roma, quando foi condenado a crucificação, sob o governo de Nero.

A tradição conta que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se achar merecedor de morrer como Cristo.

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