Amizade Dia do amigo: entenda importância de estabelecer conexões verdadeiras A Folha de Pernambuco ouviu uma psicanalista e influenciadores digitais para compreender as relações atuais

O Dia do Amigo é celebrado neste domingo (20). A data celebra o aniversário da chegada do homem à Lua e determina a importância destas relações no convívio social.

A escolha do Dia do Amigo em comemoração à chegada do homem à lua foi proposta pelo argentino Enrique Febbraro, que interpretou o “grande salto para a humanidade” como um gesto de amizade da Terra para com o Universo.

A psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL), Maria Helena Barros, entende que as relações de amizade são primordiais para o processo de formação da subjetividade em cada indivíduo.

"As relações de amizade são mais livres, são criativas, porque constituem uma forma de intimidade onde, em princípio, o domínio não é o fundamental".

De acordo com Maria Helena Barros, são as relações de amizades sólidas que vão constituir o entendimento de considerar o outro como diferente.

"Aquele que pode participar de sua vida de uma forma íntima sem ser invasiva, em que você troca com ele as coisas boas da vida".

Maria Helena Barros, psicanalista. Foto: Cortesia.

Cultivar amizades verdadeiras

Os próprios influenciadores digitais também entendem a necessidade de estabelecer conexões sólidas no mundo real.

Com quase meio milhão de seguidores no Instagram, o dançarino Júnior Lins produz conteúdos de dança e humor nas redes sociais.

Dentro de um ambiente com muita relação por conveniência, o criador de conteúdo admite que aprendeu a separar as coisas.

"Tem muita gente massa que conheci nesse meio, mas amizade verdadeira é aquela que não depende de like, nem de collab. É aquela que está com você nos bastidores, quando o algoritmo esquece da tua existência e só sobra tu e tua verdade. Cultivar isso é essencial para eu não me perder nesse turbilhão online”, destacou.

Além de estabelecer relações com novas pessoas, Júnior ressalta que também mantém amizade com quem está com ele desde o início.

"Foram essas pessoas que viram meu corre desde o comecinho, me conhecem além da câmera. Elas sabem quem é o Juninho de verdade, o do interior, que do mesmo jeito que faz palhaçadas e ri alto demais, também é um bom momento silencioso, pensativo e questionador".

Júnior Lins (@junioorlins), influenciador digital | Foto: Divulgação

Mestre Cunamata tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Angolano, ele passou a viver no Brasil desde setembro do ano passado.

O sucesso no meio digital e a mudança de vida em um novo país trazem desafios para a conexão de amizades verdadeiras.

Mestre Cunamata (@cunamataa), também influenciador digital. Foto: Divulgação.

"Para mim, manter relações reais exige presença fora das telas, é no silêncio do bastidor que você descobre quem está contigo de verdade", disse admitindo a dificuldade de colocar em prática "mas como influenciador digo que é um desafio conseguir diferenciar os de verdade e os de mentira".



