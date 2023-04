Dia do beijo: "Quem beija com frequência envelhece mais tarde", diz especialista; entenda

O Dia do Beijo é comemorado nesta quinta-feira, 13 de abril. O toque dos lábios, segundo especialistas, traz uma série de benefícios para a saúde física e mental, incluindo ser antidepressivo e, em razão disso, antirrugas. A médica Diana Valente explicou, em entrevista ao canal português SIC Notícias, a relação entre esses dois benefícios conquistados com o ato de beijar.

— [Quando beijamos] libertamos dopamina, que nos dá prazer; a serotonina, que nos dá a excitação, a epinefrina, que nos dá a sensação de coração acelerado pelo aumento da frequência cardíaca, e a oxitocina que nos dá a sensação do afeto e confiança — explica a especialista.

Segundo a médica, esses efeitos positivos acabam se refletindo na pele como uma espécie de "antirrugas natural". Isto é, quem beija com frequência envelhece "mais tarde".

— Devido ao número de neurotransmissores associados ao beijo, podemos afirmar que pessoas que beijam assiduamente são mais felizes e consequentemente envelhecem mais tarde —acrescenta a médica.

