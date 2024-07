A- A+

RELIGIÃO Dia do Católico 2024: público celebra data com missa e shows, no Recife Cais do Sertão se tornou palco do evento que comemora o Dia do Católico 2024

Alegria, fé e devoção não faltam na comemoração do Dia do Católico 2024, que é comemorado na manhã deste domingo (14), no Cais do Sertão, Bairro do Recife, no Centro da Capital pernambucana.

Este é o segundo ano que o evento acontece no Recife. A celebração gratuita faz parte do calendário oficial da cidade e foi instituída através da lei 18.993/2022.

Os shows ficam por conta do Padre Damião Silva, Dudu do Acordeon e do DJ Roony Moura.

Tendo início às 10h e indo até às 17h, os momentos de adoração ao Santíssimo são ministrados pela Comunidade Shalom. Já a pregação fica com a Comunidade Porta Fidei.

Felipe Alecrim, organizador do Dia do Católico, abriu o evento com o louvor ‘Vem, Espírito Santo’. Com fervor, ele conduziu uma oração que pediu a Deus um novo tempo e a presença do Espírito Santo sobre a cidade.

O responsável pela Comunidade Shalom e um dos organizadores do evento, Sidney Santos, garante que o público não vai se arrepender de comparecer ao Cais do Sertão.

“É um dia de muito louvor, alegria e adoração. Estamos juntos como família católica para louvar e agradecer. Estamos com toda uma estrutura aqui hoje, também com lanchonete e livraria. Além da adoração fixa [palco], teremos pessoas fazendo oração e aconselhamento para quem quiser conversar. Também teremos confissão”, pontua ele.

O frei Damião Silva, que ministra a bênção sobre o povo, fala sobre a importância da data, que busca unir os povos em comunhão e fé.

"Esse dia nos convoca a voltar o nosso olhar para a nossa prática de fé, através da religião católica. A palavra católica significa 'universal'. Então, viver essa universalidade da nossa fé, buscando nos basear nos princípios da bíblia, da doutrina e do magistério da nossa igreja. Então, é uma convocação que se faz para que possamos, de fato, debruçar o nosso olhar sobre a nossa vida em Deus, através de uma prática religiosa. É necessário despertar, porque temos muitos 'cristãos de pesquisa de IBGE'", destaca o líder religioso.

"Precisamos, sim, de católicos que possam professar e viver a fé, os ensinamentos de Jesus, segundo a igreja católica. Eu compreendo que celebrar o Dia do Católico é voltar às nossas origens mesmo, cristãs", complementa o padre.

Os fiéis, que saem de todas as partes do Estado, garantem que o evento vai abençoar a vida de quem está presente e até mesmo quem não pôde estar.

O conferente Antonio Ferreira, de 51 anos, saiu do Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, para pedir bençãos e agradecer pelas vitórias concedidas por Deus. É a primeira vez que ele comparece.

“É o reavivamento da fé. Aqui, nós, católicos, demonstramos o nosso amor por Jesus e a Maria, mãe dele. Todo mundo louva ao Senhor. Eu espero alcançar muitas graças e bençãos da parte de Deus. Trouxe minha esposa, que não costuma frequentar a igreja. Creio que a Jesus vai derramar bençãos sobre minha família”, revelou.

Animada, a funcionária pública Graça Feliz, de 64 anos, prestigia o evento pela segunda vez. Ela, que mora em Água Fria, também na Zona Norte do Recife, conversou com a Folha de Pernambuco e mostrou bastante ansiedade por participar da comemoração.

“Para mim, esse evento é muito essencial para a fé católica. Eu espero me renovar, cada dia mais. Que o Espírito Santo possa conduzir cada católico que está aqui. Que todos possam beber dessa fonte que é oferecida aqui”, deseja ela.

História

Embora a comemoração seja neste domingo, a data oficial do Dia do Católico é 7 de julho, por ser o dia em que o então Papa João Paulo II, pisou em solo recifense, no ano de 1980

Naquela época, às 15h35, o avião da Força Aérea Brasileira pousou na Base Aérea do Recife, trazendo ao solo pernambucano o pontífice conhecido como “João de Deus”. Ele foi recebido pelo então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, chamado por ele de “Irmão dos pobres e meu irmão”.

No papamóvel, João Paulo II percorreu várias avenidas da cidade, em direção à Ilha de Joana Bezerra, onde celebrou uma missa campal no viaduto Capitão Temudo, conhecido até hoje como “Viaduto do Papa”.

