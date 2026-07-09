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FÉ Dia do Católico: 4ª edição do evento reúne fiéis no Recife neste domingo (12) Solenidade reúne milhares de fiéis, DJs com músicas religiosas, e a participação do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, que vai presidir a missa de encerramento

A população católica do Recife recebe, no próximo domingo (12), a 4ª edição do Dia do Católico, um dos maiores encontros de fé, evangelização e comunhão da capital pernambucana. O evento será realizado a partir das 10h, no Clube Internacional do Recife, no bairro da Madalena, na Zona Oeste.

O encontro conta com a presença do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, que vai presidir a Santa Missa de encerramento. A entrada é gratuita.

A organização espera reunir milhares de fiéis para uma programação de oração, música, adoração e celebração da missa, incluindo nomes da música católica, como Padre Damião Silva, Dudu do Acordeon, que terá a participação especial de Almir Rouche, e Adilson Junior.

A agenda também conta com a participação de DJ Roony Moura e DJ Léo, responsáveis por animar o público durante a programação e nos intervalos entre as atrações.

Além disso, o evento terá outro momento de grande significado, a entrada do Manto Sagrado de Nossa Senhora, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento, proporcionando aos participantes uma experiência de oração e encontro com Cristo.

Realizado pela Missão Santo Angelus, o evento convida famílias, movimentos, pastorais, comunidades e toda a população para viver um dia de espiritualidade, fraternidade, comunhão e esperança.

Dia do Católico

Instituído pela Lei Municipal nº 18.993/2022, o Dia do Católico foi criado para valorizar a fé católica, fortalecer a cultura cristã e garantir aos fiéis o direito de expressar publicamente a religiosidade no Recife.

A celebração ocorre anualmente em julho, que tem um significado especial para a cidade por ser o mês dedicado à Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana, e devido à histórica visita de São João Paulo II ao Recife, na década de 1980.

O Dia do Católico reconhece a contribuição histórica da Igreja Católica Apostólica Romana para a formação cultural, social e religiosa da cidade, promovendo momentos de fé e esperança para toda a população católica.

Serviço:

Evento: Dia do Católico - Ano 4

Local: Clube Internacional do Recife

Data: Domingo, 12 de julho

Horário: A partir das 10h

Endereço: Rua Benfica, 505 - Madalena, Recife

Realização: Missão Santo Angelus

Entrada: Totalmente gratuita

Mais informações: (81) 9.8305-6810

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