A- A+

Domingo Dia do Ciclista é comemorado com programação especial no Bairro do Recife Muitas pessoas se reuniram para participar das atividades

O domingo (20) é dedicado aos ciclistas no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana. Em homenagem ao Dia Nacional do Ciclista, celebrado nesse sábado (19), a Prefeitura do Recife e o Detran-PE montaram uma programação especial para marcar o fim de semana festivo em alusão à data.

Até as 17h, quem passar pelo Boulevard da avenida Rio Branco pode participar das aulas de spinning oferecidas pela Secretaria de Esportes da cidade. Vinte bicicletas ergométricas estão disponíveis para os ciclistas e transeuntes que desejarem participar da atividade.

“Esse é o terceiro ano que está no calendário da Secretaria de Esportes da Prefeitura da Cidade do Recife o Dia Nacional do Ciclista. A gente dá a oportunidade para a população conhecer uma aula de spinning, que são essas aulas em bikes ergométricas, e nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso em academias privadas”, comentou o secretário-executivo de fomento ao esporte, Gabriel Perussi.

Cada sessão dura 15 minutos, com intervalo de cinco minutos entre cada uma. A administradora Telma Maia, de 52 anos, aproveitou o dia para se exercitar na aula comemorativa.

“Eu achei que foi muito importante essa iniciativa para valorizar o ciclista e o ciclismo porque eu não me lembro de já ter tido outro evento assim, nessa proporção”, comentou.

A programação montada pela prefeitura inclui também espetáculos de arte com a temática de bicicleta (ciclofrevo) e feirinha com vendedores de equipamentos para ciclistas. Como destaca o secretário-executivo, a ação voltada para o Dia do Ciclista busca incentivar a prática do exercício e físico e a mobilidade.

“É uma pauta dupla. É uma pauta que visa incentivar a mobilidade, aumentando o uso de bicicleta como modal de locomoção. E visa também aumentar o número de ativos fisicamente”, frisou Perussi.

O Detran, por sua vez, também utiliza a data para promover ações voltadas para a conscientização sobre a segurança dos ciclistas. As atividades incluem orientações, dicas e recomendações que buscam tornar o trânsito um local mais seguro para quem utiliza bicicletas como meio de locomoção.

O objetivo é alertar para a importância de se pedalar e utilizar equipamentos obrigatórios, como retrovisor esquerdo, campainha, dispositivo refletor, além de sinalização noturna lateral e nos pedais.

O comerciante Roberto Allan, de 52 anos, que utiliza a bike no dia a dia, pediu que os condutores de automóveis fiquem atentos para a presença de ciclistas no trânsito e também reforçou a necessidade dos itens de segurança.

“Eu queira que os motoristas tomassem mais consciência e respeitassem mais os ciclistas. E que o ciclista tomasse mais consciência e andasse mais equipado”, refletiu.

Também comerciante, Fabiana da Costa, de 42 anos, aproveitou o domingo para pedalar e comprar novos equipamentos de segurança na feirinha montada no Bairro do Recife.

“Eu acho legal essas iniciativas porque cada vez mais está crescendo a mobilidade. Já fiz minhas comprinhas aqui”, contou.

Veja também

Clima Furacão Hilary é rebaixado para tempestade tropical no noroeste do México