MOBILIDADE Dia do Ciclista: roubo de bicicleta no Recife acende alerta e busca por tráfego com segurança Folha de Pernambuco separou dicas de segurança pública e viária

O caso de assalto a um ciclista em cima do Viaduto Capitão Temudo, bairro da Joana Bezerra, no Centro do Recife, nesta terça-feira (19), acendeu um alerta na população. Um vigilante de 53 anos teve o veículo roubado, mas conseguiu recuperar graças a agentes da Polícia Militar de Pernambuco. Ele foi ferido a golpes de faca depois de reagir à investida.

Para evitar crescimento da violência e de acidentes, a Folha de Pernambuco lista, junto à Polícia Militar de Pernambuco, Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), dicas de segurança pública e viária para que todos possam curtir o passeio de bike de forma tranquila e fluida.

Agilidade e benefícios

A bicicleta é considerada um dos veículos mais sustentáveis e saudáveis para serem utilizados no transporte urbano. Além de baixo custo, o tráfego com a bike pode proporcionar benefícios para a saúde mental e física. Porém, ao trafegar, o ciclista precisa ter segurança para evitar acidentes.

Números

De acordo com dados levantados pela Ameciclo, no ano de 2023, 676 pessoas morreram em sinistros com bicicletas. O ano mais violento foi 2015, com 748 mortes. Recife tem 135,1 km de faixa cicloviária e conta com 149.483 ciclistas, dos quais 17% andam na contramão.

A organização ainda levantou que, em 2024, 82% da população recifense usavam a bicicleta para ir trabalhar; 33% para ir à escola/faculdade; a mesma porcentagem vai de bicicleta fazer compras; já 41% das pessoas aproveitam para lazer/encontro social; e 2% usam a bike como estação intermodal.

Ainda em 2024, a Ameciclo entrevistou 750 pessoas na capital pernambucana e perguntou se elas já tiveram a bicicleta roubada. A resposta foi positiva por parte de 44% das pessoas, e 55% não sofreu tal dano.

Dados sobre o ciclismo no Recife

Mulheres – 9,1%

Crianças e adolescentes – 2%

Carona – 5,7%

Capacete – 5,3%

Serviço – 7,2%

Cargueira – 19,2%

Compartilhada – 1,4%

Como prevenir de roubos e furtos?

A princípio, o tenente coronel Edmilson, chefe adjunto da assessoria de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco, aconselha que a população cadastre a bicicleta no "Alerta Bike", da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Em caso de abordagem, quando a Polícia Militar vistoria algum suspeito, pode verificar por meio de um aplicativo se a bicicleta é roubada e quem é o verdadeiro dono.

"A pessoa entra lá, faz o cadastro, de posse da nota fiscal e da foto da bicicleta, além de apresentar detalhes que caracterizem a bicicleta. Tem todo um roteiro a se seguir lá para que a pessoa tenha essa segurança, para que, caso a bicicleta seja roubada, ela possa posteriormente ter o bem restituído. Outra recomendação importante é que jamais comprem bicicletas sem procedência. Isso estimula o comércio ilegal e a receptação de bikes roubadas. É importante as pessoas terem esse compromisso com a segurança", indica.

Dicas importantes

Investir em uma boa trava. O ideal é que sejam duas para prender quadro e rodas;

Prender o veículo num local iluminado e bem movimentado, de preferência num bicicletário;

Procurar pedalar sempre acompanhado ou em grupo;

Evitar pedalar pela madrugada ou tarde da notie;

Não se distrair ao celular ou fone de ouvido;

Caso seja abordada por um assaltante, a pessoa nunca deve reagir. Deve ligar para o 190.

O que fazer para ter segurança viária?

Procure sempre estar atento, primeiramente;

Se houver estrutura cicloviária, dê preferência para pedalar por ela;

Respeite as sinalizações e os semáforos, e pedale sempre no fluxo da via;

Conheça e respeite os sinais de trânsito;

Utilize equipamentos de segurança como capacete, óculos e luvas;

Para maior segurança, opte por roupas claras e calçados fechados;

Priorize pedalar em ciclovias e ciclofaixas;

Sinalize suas intenções de mudança de trajeto e garanta o contato visual com motoristas, motociclistas e pedestres;

Ao atravessar uma faixa de pedestres, passarela ou calçada, desça de sua bike e a empurre;

Modere a velocidade nas áreas de grande fluxo de veículos e pedestres.

Como pedalar na chuva?

Pense melhor no trajeto. Isso significa optar por lugares com menos fluxo de carros, se puder. Outro ponto importante para se atentar do trajeto é ruas com muitas árvores. Se for possível também, evite. Nos dias de chuva, as chances de casos de árvores caídas são maiores.

Cuidado com os buracos. Passe em poças de água com a velocidade reduzida. Se viu um buraco de longe, tente desviar e reduza. Aliás, opte por um deslocamento mais lento nesses dias. O freio demora mais a fazer o papel dele na pista molhada. Então, lembre-se de frear antes.

Caso não tenha peças impermeáveis, use roupas justas. As folgadas podem pesar no corpo com a água acumulada. Não se esqueça de levar uma roupa seca pra trocar depois. O frio pode atrapalhar. Então, um casaco ou uma jaqueta são bem-vindos.

Atenção aos fios expostos. Em dias de chuvas, as tendências de um acidente com fiação elétrica aumentam também. Observe se não tem fios nos chãos ou na altura da sua cabeça.

Invista em paralamas. Eles vão salvar a integridade da sua roupa e da sua mochila. Ninguém merece ficar sujo de lama.

Como pedalar para o trabalho no Recife e lidar com o calor?

É inevitável sentir calor no Recife. Se for na bicicleta, a pé ou no ônibus, possivelmente a pessoa vai suar. Optando por um modal sustentável e mais humano, você pode levar uma roupa seca na bolsa para fazer a troca quando chegar ao destino.

Ter uma toalha de rosto na bolsa também pode ser útil. Se você usa a bicicleta para ir ao trabalho e tem um lugar para guardar os pertences, vale deixar itens de higiene lá para você não precisar transportar todos os dias. O ar- condicionado nesses casos são os melhores amigos. Então, o calor passa rápido se o espaço conter um.

O que preciso fazer para manter a bicicleta por mais tempo?

O ideal é sempre fazer revisões. Se não puder fazer a cada 6 meses, pelo menos uma vez ao ano com profissionais de confiança. Além disso, é preciso estar atento a outros detalhes.

O local em que você a guarda precisa ser minimamente coberto para não ficar tão exposta ao sol forte e chuva. Ter produtos para lubrificá-la de vez em quando também ajuda a mantê-la por mais tempo.

