MOBILIDADE

Dia do Ciclista: roubo de bicicleta no Recife acende alerta e busca por tráfego com segurança

Folha de Pernambuco separou dicas de segurança pública e viária

Viaduto Capitão Temudo, Centro do RecifeViaduto Capitão Temudo, Centro do Recife - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O caso de assalto a um ciclista em cima do Viaduto Capitão Temudo, bairro da Joana Bezerra, no Centro do Recife, nesta terça-feira (19), acendeu um alerta na população. Um vigilante de 53 anos teve o veículo roubado, mas conseguiu recuperar graças a agentes da Polícia Militar de Pernambuco. Ele foi ferido a golpes de faca depois de reagir à investida.

Para evitar crescimento da violência e de acidentes, a Folha de Pernambuco lista, junto à Polícia Militar de Pernambuco, Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), dicas de segurança pública e viária para que todos possam curtir o passeio de bike de forma tranquila e fluida.

Agilidade e benefícios
A bicicleta é considerada um dos veículos mais sustentáveis e saudáveis para serem utilizados no transporte urbano. Além de baixo custo, o tráfego com a bike pode proporcionar benefícios para a saúde mental e física. Porém, ao trafegar, o ciclista precisa ter segurança para evitar acidentes.

Números
De acordo com dados levantados pela Ameciclo, no ano de 2023, 676 pessoas morreram em sinistros com bicicletas. O ano mais violento foi 2015, com 748 mortes. Recife tem 135,1 km de faixa cicloviária e conta com 149.483 ciclistas, dos quais 17% andam na contramão.

A organização ainda levantou que, em 2024, 82% da população recifense usavam a bicicleta para ir trabalhar; 33% para ir à escola/faculdade; a mesma porcentagem vai de bicicleta fazer compras; já 41% das pessoas aproveitam para lazer/encontro social; e 2% usam a bike como estação intermodal.

Ainda em 2024, a Ameciclo entrevistou 750 pessoas na capital pernambucana e perguntou se elas já tiveram a bicicleta roubada. A resposta foi positiva por parte de 44% das pessoas, e 55% não sofreu tal dano.

Dados sobre o ciclismo no Recife

Como prevenir de roubos e furtos?
A princípio, o tenente coronel Edmilson, chefe adjunto da assessoria de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco, aconselha que a população cadastre a bicicleta no "Alerta Bike", da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Em caso de abordagem, quando a Polícia Militar vistoria algum suspeito, pode verificar por meio de um aplicativo se a bicicleta é roubada e quem é o verdadeiro dono.

"A pessoa entra lá, faz o cadastro, de posse da nota fiscal e da foto da bicicleta, além de apresentar detalhes que caracterizem a bicicleta. Tem todo um roteiro a se seguir lá para que a pessoa tenha essa segurança, para que, caso a bicicleta seja roubada, ela possa posteriormente ter o bem restituído. Outra recomendação importante é que jamais comprem bicicletas sem procedência. Isso estimula o comércio ilegal e a receptação de bikes roubadas. É importante as pessoas terem esse compromisso com a segurança", indica.

Dicas importantes

O que fazer para ter segurança viária?

Como pedalar na chuva?

Como pedalar para o trabalho no Recife e lidar com o calor?
É inevitável sentir calor no Recife. Se for na bicicleta, a pé ou no ônibus, possivelmente a pessoa vai suar. Optando por um modal sustentável e mais humano, você pode levar uma roupa seca na bolsa para fazer a troca quando chegar ao destino.

Ter uma toalha de rosto na bolsa também pode ser útil. Se você usa a bicicleta para ir ao trabalho e tem um lugar para guardar os pertences, vale deixar itens de higiene lá para você não precisar transportar todos os dias. O ar- condicionado nesses casos são os melhores amigos. Então, o calor passa rápido se o espaço conter um.

O que preciso fazer para manter a bicicleta por mais tempo?
O ideal é sempre fazer revisões. Se não puder fazer a cada 6 meses, pelo menos uma vez ao ano com profissionais de confiança. Além disso, é preciso estar atento a outros detalhes. 

O local em que você a guarda precisa ser minimamente coberto para não ficar tão exposta ao sol forte e chuva. Ter produtos para lubrificá-la de vez em quando também ajuda a mantê-la por mais tempo.

