Dia do Consumidor Dia do Consumidor: shopping em Jaboatão recebe balcão de informação Ação educativa tem como objetivo passar orientações e esclarecer dúvidas dos clientes

Para comemorar o Dia do Consumidor, o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, recebe um balcão de informação da OAB Jaboatão, nesta quarta-feira (15).

A ação educativa tem como objetivo passar orientações e esclarecer dúvidas dos clientes sobre os Direitos Básicos dos Consumidores, além de apoiar em Educação Financeira, Portabilidade de Operadora, Portabilidade de Empréstimo Consignado e muito mais.

O balcão será localizado no corredor da loja Riachuelo, de 9h às 22h.

Outra ação

O Procon Recife dá orientações para os consumidores com uma equipe, das 10h às 15h, no Boulevard da avenida Rio Branco, na lateral da Associação Comercial de Pernambuco, Bairro do Recife, para dar orientações à população sobre seus direitos e garantias.

