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Iniciativa

Dia do Cuidar promove serviços gratuitos de saúde, bem-estar e sustentabilidade em Garanhuns

Evento gratuito e aberto ao público ocorre neste sábado (17) com seis estações interativas

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Dia do Cuidar oferece manhã dedicada ao cuidado pessoal e à saúde em Garanhuns, no Agreste, neste sábado (17)Dia do Cuidar oferece manhã dedicada ao cuidado pessoal e à saúde em Garanhuns, no Agreste, neste sábado (17) - Foto: Pixabay

O Parque Euclides Dourado, localizado em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, será palco do "Dia do Cuidar" neste sábado (17), uma iniciativa social promovida pela Green Paperless.

Das 8h às 12h, a população da região está convidada a vivenciar uma manhã dedicada ao cuidado pessoal, à saúde e à conexão com a comunidade. Toda a programação é gratuita.

Com o objetivo de proporcionar acolhimento e promover qualidade de vida, o evento foi estruturado em seis estações interativas e gratuitas, projetadas para atender pessoas de todas as idades.

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"O Dia do Cuidar nasceu do nosso desejo de retribuir à comunidade e criar um momento de pausa e atenção. É uma oportunidade para que as pessoas cuidem do corpo, da mente e também do nosso planeta, tudo em um só lugar e de forma muito acolhedora", destaca o CEO da Green Paperles, Genilson Cavalcante.

Programação 
A manhã de atividades será distribuída em diferentes áreas, sendo aberta ao público com a participação nas atividades totalmente gratuita.

Serviço
Dia do Cuidar 
Quando: 17 de outubro de 2026
Horário: Das 8h às 12h
Onde: Parque Euclides Dourado (Av. Júlio Brasileiro, 363-425 - Heliópolis, Garanhuns - PE, 55290-000)
Entrada: Gratuita

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