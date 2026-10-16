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Iniciativa Dia do Cuidar promove serviços gratuitos de saúde, bem-estar e sustentabilidade em Garanhuns Evento gratuito e aberto ao público ocorre neste sábado (17) com seis estações interativas

O Parque Euclides Dourado, localizado em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, será palco do "Dia do Cuidar" neste sábado (17), uma iniciativa social promovida pela Green Paperless.



Das 8h às 12h, a população da região está convidada a vivenciar uma manhã dedicada ao cuidado pessoal, à saúde e à conexão com a comunidade. Toda a programação é gratuita.

Com o objetivo de proporcionar acolhimento e promover qualidade de vida, o evento foi estruturado em seis estações interativas e gratuitas, projetadas para atender pessoas de todas as idades.

"O Dia do Cuidar nasceu do nosso desejo de retribuir à comunidade e criar um momento de pausa e atenção. É uma oportunidade para que as pessoas cuidem do corpo, da mente e também do nosso planeta, tudo em um só lugar e de forma muito acolhedora", destaca o CEO da Green Paperles, Genilson Cavalcante.

Programação

A manhã de atividades será distribuída em diferentes áreas, sendo aberta ao público com a participação nas atividades totalmente gratuita.

Estação de saúde: Com o apoio da parceira S10, a estação funcionará como um posto de enfermagem e saúde preventiva. O público terá acesso a orientações nutricionais e dicas de exercícios práticos e pontuais para melhorar a rotina.



Com o apoio da parceira S10, a estação funcionará como um posto de enfermagem e saúde preventiva. O público terá acesso a orientações nutricionais e dicas de exercícios práticos e pontuais para melhorar a rotina. Cuide de você: Um espaço totalmente voltado para a autoestima e o bem-estar. Os visitantes poderão aproveitar serviços de barbeiro, sessões de massagem, limpeza de pele simples e receber orientações valiosas sobre práticas de autocuidado.



Um espaço totalmente voltado para a autoestima e o bem-estar. Os visitantes poderão aproveitar serviços de barbeiro, sessões de massagem, limpeza de pele simples e receber orientações valiosas sobre práticas de autocuidado. Espaço kids e natureza: O evento oferecerá uma área completa de recreação infantil aliada a uma oficina lúdica de plantio, incentivando o contato e o respeito pela natureza desde a infância.



O evento oferecerá uma área completa de recreação infantil aliada a uma oficina lúdica de plantio, incentivando o contato e o respeito pela natureza desde a infância. Cuide do planeta (Sustentabilidade): Focada na preservação ambiental e na solidariedade, a estação servirá como ponto de coleta para o descarte correto de lixo eletrônico e arrecadação de alimentos não perecíveis. Como forma de agradecimento, quem realizar a doação de alimentos ganhará uma ecobag exclusiva e mudas de plantas.



Focada na preservação ambiental e na solidariedade, a estação servirá como ponto de coleta para o descarte correto de lixo eletrônico e arrecadação de alimentos não perecíveis. Como forma de agradecimento, quem realizar a doação de alimentos ganhará uma ecobag exclusiva e mudas de plantas. Alimentação e cuidado: Para manter a energia dos participantes, haverá distribuição gratuita de frutas e água. Todas as cascas de frutas consumidas no local serão recolhidas e transformadas em adubo orgânico.



Para manter a energia dos participantes, haverá distribuição gratuita de frutas e água. Todas as cascas de frutas consumidas no local serão recolhidas e transformadas em adubo orgânico. Estação Green: O ponto de encontro oficial da marca, onde o público poderá registrar a experiência em um painel fotográfico especial e receber brindes exclusivos da Green Paperless.

Serviço

Dia do Cuidar

Quando: 17 de outubro de 2026

Horário: Das 8h às 12h

Onde: Parque Euclides Dourado (Av. Júlio Brasileiro, 363-425 - Heliópolis, Garanhuns - PE, 55290-000)

Entrada: Gratuita

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