Dia do Cuidar: Dona Lindu recebe ação gratuita voltada à saúde e ao meio ambiente neste sábado (25)
Com entrada gratuita, evento oferece serviços de saúde para o público das 8h às 12h
Com o objetivo de promover uma manhã de cuidados com a saúde, natureza e promoção do bem-estar, o Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, recebe a segunda edição do projeto social “Dia do Cuidar” neste sábado (25), das 8h às 12h.
Promovido pela empresa Green Paperless, o público poderá participar do evento gratuitamente e terá a chance de tirar dúvidas sobre alimentação saudável,participar de aulas de ginástica funcional, além de verificar a taxa de glicose e aferir a pressão cardíaca com o apoio de enfermeiras.
O momento, que ainda pretende realizar a distribuição de mudas, também contará com atividades recreativas voltadas para os pequenos.
“Somos uma empresa que nasceu com o propósito de levar mais sustentabilidade para a saúde. Unimos essas duas vertentes e criamos o Dia do Cuidar”, afirma o CEO da Green Paperless, Genilson Cavalcante.
Além dos cuidados com a saúde, a ação abordará ações direcionadas à preservação do meio ambiente.
“Vamos disponibilizar um ponto de coleta para eletrônicos inutilizados, garantindo o encaminhamento adequado para reciclagem. E, como agradecimento aos participantes ajudarem com essa causa, serão entregues sementes e mudas de plantas, símbolos de renovação e de um futuro verde”, completa o CEO.
Serviço - Dia do Cuidar
Data: 25 de outubro
Horário: 8h às 12h
Local: Parque Dona Lindu (Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem)
Entrada: Gratuita