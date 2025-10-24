Sex, 24 de Outubro

Saúde

Dia do Cuidar: Dona Lindu recebe ação gratuita voltada à saúde e ao meio ambiente neste sábado (25)

Com entrada gratuita, evento oferece serviços de saúde para o público das 8h às 12h

Dia de Cuidar ocorre no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, neste sábado (25)Dia de Cuidar ocorre no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, neste sábado (25) - Foto: Marília Oliveira/Green Paperless

Com o objetivo de promover uma manhã de cuidados com a saúde, natureza e promoção do bem-estar, o Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, recebe a segunda edição do projeto social “Dia do Cuidar” neste sábado (25), das 8h às 12h. 

Promovido pela empresa Green Paperless, o público poderá participar do evento gratuitamente e terá a chance de tirar dúvidas sobre alimentação saudável,  participar de aulas de ginástica funcional, além de verificar a taxa de glicose e aferir a pressão cardíaca com o apoio de enfermeiras. 

O momento, que ainda pretende realizar a distribuição de mudas, também contará com atividades recreativas voltadas para os pequenos.

“Somos uma empresa que nasceu com o propósito de levar mais sustentabilidade para a saúde. Unimos essas duas vertentes e criamos o Dia do Cuidar”, afirma o CEO da Green Paperless, Genilson Cavalcante.

Além dos cuidados com a saúde, a ação abordará ações direcionadas à preservação do meio ambiente. 

“Vamos disponibilizar um ponto de coleta para eletrônicos inutilizados, garantindo o encaminhamento adequado para reciclagem. E, como agradecimento aos participantes ajudarem com essa causa, serão entregues sementes e mudas de plantas, símbolos de renovação e de um futuro verde”, completa o CEO.

Serviço - Dia do Cuidar
Data: 25 de outubro
Horário: 8h às 12h 
Local: Parque Dona Lindu (Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem)
Entrada: Gratuita
 

