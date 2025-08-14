A- A+

Carreira Dia do Estagiário: IEL-PE realiza evento gratuito para a celebração da data na segunda-feira (18) O IEL Experience é gratuito e promove o desenvolvimento profissional dos estagiários e estudantes universitários no mercado de trabalho

O Dia do Estagiário acontece no dia 18 de agosto, que cai na próxima segunda-feira. A data é comemorada anualmente para relembrar a publicação do Decreto 87.497/1982, que regulamentou a primeira lei no país sobre o estágio, estabelecendo regras sobre a atividade.



Para celebrar o dia, o Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco (IEL-PE) promove uma edição do IEL Experience na segunda-feira (18), a partir das 13h.

Com o tema “Explorando caminhos: Do Estágio ao sucesso profissional”, o evento é gratuito e tem o objetivo de promover o desenvolvimento profissional dos estagiários e estudantes universitários, aproximando-os do mercado de trabalho por meio de diálogos sobre carreira, habilidades e experiências.

Aqueles que desejam participar do IEL Experience, que ocorre na Casa da Indústria, em Santo Amaro, área central do Recife, devem se inscrever no site www.ielpe.org.br.

Este ano, a programação contará com a presença de Daniel Paixão, que atua na área de Ciência e Tecnologia, e trará a palestra “Do Estágio ao Protagonismo: Como Transformar Oportunidades em Carreira”.

Os estudantes ainda poderão participar de games e sorteio de brindes, além de terem acesso às vagas de estágio oferecidas pelo IEL-PE.

Para o superintendente do IEL-PE Israel Erlich, o evento tem o papel de valorizar a presença dos estagiários nas empresas, além de mostrar como os estágios são a principal porta de entrada para o mercado de trabalho.

“É fundamental proporcionar a esses estudantes um ambiente de aprendizado que explore as diversas possibilidades de atuação profissional, o desenvolvimento de competências e o planejamento de carreira. O Experience vem para isso, pois, além de celebrar o Dia do Estagiário, também traz conhecimento e entendimento da prática, promovendo debates, palestras, workshops e networking, que ampliem a visão dos participantes”, pontuou Erlich.

Atualmente, a legislação do estágio é regulada pela Lei 11.788/2008 e trouxe normas importantes sobre os direitos e deveres do estagiário.



Com informações da assessoria da imprensa.

