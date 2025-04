A- A+

AMOR À PÁTRIA Dia do Exército: CMNE comemora 377 anos do EB e reconhece a importância de colaboradores eméritos Vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa recebeu reconhecimento

As comemorações em alusão aos 377 anos do Exército Brasileiro reuniram, na manhã desta quarta-feira (16), na sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no Curado, na Zona Oeste do Recife, integrantes da força terrestre, com os respectivos familiares e personalidades importantes que colaboram para o pleno trabalho da instituição.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, junto à esposa dele, Cláudia Monteiro, a vice-presidente do jornal, Mariana Costa, marcaram presença | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Raquel Lyra recebe honras militares | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Governadora recebeu a mais alta comenda do EB | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Sede do CMNE ficou lotado de pessoas que comemoraram os 377 anos do EB | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A vice-presidente do jornal, Mariana Costa, recebeu 'Diploma de Colaborador Emérito do Exército' | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, também recebeu mais alta comenda do EB | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, esteve no local, junto à esposa dele, Cláudia Monteiro. Vice-presidente do jornal, Mariana Costa foi agraciada com o Diploma de Colaborador Emérito do Exército.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, junto à esposa dele, Cláudia Monteiro, a vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e o general Ribeiro, na comemoração dos 377 anos do EB | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“É uma honra estar aqui representando a Folha, receber esse diploma e reforçar o papel do Exército, de preservação, resguardo da Pátria e proteção. É a história de tanta luta, e a Folha está cumprindo o papel de poder dar visibilidade às ações do Exército. Me sinto extremamente honrada com esse diploma”, disse Mariana Costa.

A cerimônia foi comandada pelo general Maurílio Miranda Netto Ribeiro. Autoridades políticas também estiveram presentes, como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE); Ricardo Paes Barreto; o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Francisco Roberto Machado; representante do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Nise Pedroso Lins de Sousa; e demais representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário estadual e federal.

A governadora Raquel Lyra (PSD) recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Militar | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“O Exército Brasileiro nasceu em Pernambuco, na Batalha dos Guararapes, onde todos se uniram, de todas as cores, em defesa da nossa soberania. Desde então, o Exército tem trabalhado de maneira firme e forte para garantir que o nosso País seja soberano, para que possa cuidar da nossa gente da melhor maneira possível, dando oportunidades a jovens que a gente viu se apresentar aqui, durante a formação”, destacou Lyra.

ESA: um sonho para Pernambuco

Ainda durante entrevista, Raquel falou sobre as obras de construção da Escola de Sargentos de Armas do Exército, que será construída em Aldeia, no município de Paudalho. Ela afirmou que a instituição vai atrair os destaques do Brasil para o estado.

“Pernambuco espera para que essa obra possa acontecer verdadeiramente. Estamos fazendo a nossa parte, junto com o EB, com um investimento da ordem de R$ 2 bilhões, para que possamos abraçar o Brasil inteiro que deseja se formar no Exército. É um sonho para Pernambuco. Como governadora e cidadã desse estado, receber a mais alta comenda do Exército Brasileiro é motivo de muita honra”, declarou.

Solenidade

Raquel Lyra entrou acompanhada do general Ribeiro. Depois, aconteceu a entrada da tropa, com as honras militares à chefe do Executivo local, seguida da execução da Canção do Exército, que foi escrita pelo tenente coronel Alberto Augusto Martins.

Outro momento que chamou atenção dos presentes foi o desfile da tropa, que entrou no local da comemoração cantando a "Canção do Expedicionário". Os versos retratam os valores do homem brasileiro que vai lutar, levando no coração a saudade da Pátria. A letra é de Guilherme de Almeida.

Ao todo, 29 pessoas foram agraciadas com a entrega do Diploma de Colaborador Emérito do Exército. São pessoas que integram o poder público e o empresariado. Elas contribuem, de alguma forma, para a fluidez dos trabalhos do EB. O desfile da Bandeira Nacional ficou por conta do 2º Tenente Vicente. Os militares se emocionaram.

Condecorações

Logo após, aconteceu a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Militar, que destina-se a premiar militares do Exército que tenham prestado serviço notável ao País ou se hajam distinguido no exercício da profissão; militares da Marinha e da Aeronáutica, membros das forças auxiliares, civis e estrangeiros, que tenham prestado serviço ao EB. Esta é considerada a mais elevada distinção honorífica da força.

"A gente pode dizer que aqui nasceu a Pátria e a formação da nacionalidade brasileira. Pernambuco tem nos acolhido muito bem, ao longo de toda a história, e estabelecido uma série de parcerias que têm contribuído muito para a missão da força terrestre aqui no Nordeste, seja na defesa da Pátria ou no atendimento às demandas da nação brasileira. O Governo de Pernambuco tem sido um parceiro histórico e muito relevante, para que o Exército Brasileiro tenha melhores condições para cumprir a missão em apoio ao País", relatou o comandante militar do Nordeste, General Ribeiro. Após o discurso, ele apertou a mão da governadora Raquel Lyra e agradeceu pelo apoio.

Outro momento importante da cerimônia foi a saída da Bandeira Nacional, que foi sucedida pela entrega da Medalha Exército Brasileiro, que é um reconhecimento dedicado a instituições civis, brasileiros ou estrangeiros, militares estrangeiros, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das forças auxiliares, bem como as organizações que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do EB.

Após a cerimônia de entrega, Netto Ribeiro cumprimentou os presentes e leu a Ordem do Dia (texto completo ao final da matéria), assinada pelo comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro. Após este momento, o desfile de veteranos e de militares encerrou a cerimônia.

"Soldados do Exército Brasileiro,

Celebramos hoje, com orgulho, o Dia do Exército, data que nos remete às nossas origens gloriosas e ao marco histórico que definiu o caráter de nossa Força: a Batalha de Guararapes. Travada em 1648, em Pernambuco, reuniu brasileiros de diferentes origens — indígenas, africanos, europeus e mestiços — que lutaram com valentia e arrojo, sob a mesma bandeira, para defender o solo pátrio contra a invasão estrangeira. Esse episódio não apenas consolidou a luta pela nossa soberania, mas também simbolizou o nascimento do Exército Brasileiro, uma Instituição que, desde então, tem sido fundamental para a construção e a defesa de uma pujante Nação.

Em 2025, além de completarmos 377 anos de existência, outro feito histórico enche de orgulho os Soldados de Caxias: a celebração dos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira (FEB) no teatro de operações europeu durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 25 mil bravos soldados brasileiros atravessaram o Atlântico para defender os ideais de liberdade e democracia, enfrentando as duras condições dos campos de batalha na Itália. Com coragem inabalável, superaram desafios extremos, combatendo em terrenos acidentados, suportando o rigor do inverno europeu e demonstrando elevado espírito de corpo. A FEB destacou-se em batalhas decisivas, como as de Monte Castello, Castelnuovo, Montese e Fornovo di Taro, onde, ao lado das forças aliadas, infligiu severas derrotas ao inimigo, contribuindo para a libertação de territórios ocupados e para o fim do conflito na Europa. Os bravos “pracinhas” brasileiros, com os irmãos marinheiros e aviadores, conquistaram o respeito internacional e consolidaram a presença do Brasil entre as nações que lutaram pela Democracia e pela Paz.

Hoje, nossa Força continua a honrar o legado desses heróis que serão sempre lembrados. No combate às ameaças transnacionais nas fronteiras, bem como no amparo aos povos indígenas em situação de vulnerabilidade ou aos atingidos por desastres naturais, nossa atuação, integrada a outras instituições, tem demonstrado excelência e capacidade de pronta resposta, trazendo alívio imediato aos brasileiros afetados. Como exemplo recente, citamos as ações emergenciais por ocasião das enchentes e incêndios florestais de 2024, quando nossos soldados mobiliaram a linha de frente, resgatando vidas, prestando socorro e reconstruindo bairros e cidades. Essa postura humanitária da Instituição confirma, claramente, a vocação permanente de servir ao Estado e, em especial, de servir aos brasileiros, pois, em síntese, o Exército é brasileiro igual a você.

Nossa ativa colaboração em ações que promovem a cidadania, como o Projeto Rondon, o Projeto Soldado Cidadão e o Programa Forças no Esporte, leva educação, capacitação, assistência e esperança aos brasileiros que vivem nas regiões mais carentes, ajudando a transformar realidades e a construir um futuro melhor para milhares de pessoas. A partir do próximo ano, refletindo nosso compromisso com a igualdade de oportunidades, as mulheres também serão incorporadas à Força Terrestre. A implementação do Serviço Militar Inicial Feminino reforça o alicerce fundamental da defesa de nossa Nação, bem como destaca a confiabilidade em nossa Instituição, haja vista terem sido contabilizados, até a presente data, cerca de 30 mil alistamentos de mulheres. Essas futuras militares seguirão o caminho trilhado pelas 73 enfermeiras brasileiras da FEB, que salvaram vidas e prestaram socorro aos “pracinhas” em combate.

Voltando nossos olhares para o cenário internacional, podemos verificar que o mundo passa por uma transformação rápida e, ao mesmo tempo, profunda em suas estruturas geopolíticas tradicionais. Os investimentos em defesa vêm crescendo exponencialmente em todas as regiões do globo, uma realidade que sugere ao nosso País atenção redobrada em relação à proteção dos brasileiros e dos ativos consagrados pela Constituição. A defesa nacional precisa estar preparada para enfrentar ameaças híbridas, difusas e multidimensionais, que não se manifestam claramente como os conflitos convencionais do passado. A Diplomacia ativa e as Forças Armadas robustas, representando as instituições de Estado, devem caminhar lado a lado para garantir a nossa independência, promover a igualdade soberana entre as nações e contribuir para a solução pacífica dos conflitos internacionais.

Nesse sentido, o Exército adquiriu, recentemente, radares de vigilância terrestre, sensores imprescindíveis ao controle de setores territoriais, incluindo a faixa de fronteira. Além disso, incorporou sistemas de armas remotamente controlados em viaturas mecanizadas, mísseis anticarro de diversos tipos e blindados sobre rodas. Expressiva quantidade de novos fuzis e de rádios portáteis e veiculares foi incluída no rol de meios da Força e foi concluído, ainda, o programa de revitalização de obuseiros e de modernização e aquisição de novos helicópteros. Ressalto, nesse esforço de renovação, a destacada participação de nossa Base Industrial que, estimulada pelo Ministério da Defesa, age como indutora do avanço tecnológico e do desenvolvimento autônomo nacional.

Dessa forma, o Exército, brasileiro igual a você, reforça diuturnamente sua conexão com a sociedade. Somos parte do povo brasileiro, compartilhamos dos mesmos valores, sonhos e desafios. Seus valorosos integrantes não estão apartados da população: são homens e mulheres que vivem, trabalham e se dedicam ao Brasil com o mesmo amor e comprometimento de cada cidadão. Que levam, do lado esquerdo do uniforme, a Bandeira Nacional e, do mesmo lado, no coração, o orgulho de ser brasileiro.

Neste dia, ao evocarmos a bravura dos heróis de Guararapes e da FEB, reafirmamos nosso compromisso com os valores que nos guiam: a disciplina, o patriotismo, a hierarquia e, principalmente, o espírito de servir. Nossa fortaleza, como Instituição de Estado integralmente devotada à missão constitucional, decorre da imparcialidade e do profissionalismo que sempre devem caracterizar nossas ações. Que o exemplo daqueles que nos antecederam inspire cada um de nós a seguir honrando a farda que vestimos e a Bandeira que defendemos! Que continuemos unidos, prontos para superar os desafios do presente e do futuro, sempre em defesa de nossa Pátria e de nosso povo!

Viva o Exército Brasileiro! Viva o Brasil!"

