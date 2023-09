A- A+

DIA NACIONAL DO FREVO Frevo é celebrado com desfiles em ladeiras de Olinda, e Cariri e Homem da Meia-Noite no Recife No Paço do Frevo, no Recife, dois gigantes de Olinda uniram suas chaves de Carnaval

O Dia Nacional do Frevo, comemorado a cada 14 de setembro do calendário, é vivido com muita cor e disposição em Pernambuco. Em Olinda, desfilam pelas ladeiras da cidade, desde as 18h, o Clube Elefante e a Troça da Pitombeira. O ponto de encontro será nos Quatro Campos, ao som da Orquestra Henrique Dias.

Na capital pernambucana, o Paço do Frevo, no Bairro do Recife, funcionou de forma especial até as 21h desta quinta-feira (14).



Homem da Meia Noite e Cariri Olindense diante do Paço do Frevo, com as chaves - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Mais cedo, pouco depois das 20h, houve, nas proximidades do local, uma apresentação do tradicional Bloco da Saudade, que serviu de “esquenta” para o desfile, que teve as presenças do Homem da Meia-Noite e do Cariri Olindense.

Em símbolo de união, os dois apresentaram suas chaves do Carnaval às centenas de foliões que participaram assistindo ao momento com dança, confetes e serpentinas.

