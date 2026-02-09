A- A+

CARNAVAL 2026 Dia do Frevo, Ubuntu e Subida do Galo marcam última semana de prévias carnavalescas Eventos coroam o encerramento de mais de 60 eventos que aconteceram nos meses de janeiro e fevereiro

A semana que antecede a Festa de Momo começou nesta segunda-feira (9) com muita malemolência e gingado para a celebração do Dia do Frevo, celebrado também em 9 de fevereiro.

Ao longo de todo o dia, orquestras e passistas irão percorrer a cidade para levar alegria a munícipes, foliões e turistas, mantendo acesa a chama da tradição do mais recifense dos ritmos.

A partir das 13h, a Praça do Arsenal ganha encontro de agremiações, orquestra e passistas. A partir das 17h, as ruas do Bairro do Recife ganham cortejos de orquestras, agremiações, companhias de dança e passistas.

Às 14h desta terça-feira (10), o Classic Hall vira palco para o Baile Municipal da Pessoa Idosa. Na ocasião, o rei e a rainha da pessoa Idosa do Carnaval 2026, Aílton Diogo Filho, de 62 anos, participante do grupo Caminhando Feliz; e Laudicéia Santos de Oliveira, de 65 anos, do Grupo 60+ da Escola Santos Dumont, irão desfilar suas majestades no palco.

Os salões do Classic Hall devem reunir aproximadamente 10 mil pessoas entre idosos dos mais de 100 Grupos de Convivência de Pessoas Idosas do Recife, representantes de Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e convidados da Região Metropolitana e de diversos municípios de Pernambuco.

No final da tarde, a Praça do Arsenal recebe o encontro de Caboclinhos e Índios: expressões vivas da cultura popular pernambucana, os caboclinhos e as tribos de índios ocupam o palco da Praça do Arsenal a partir das 17h, durante o encontro promovido pela Prefeitura do Recife como parte da programação oficial das prévias carnavalescas de 2026.

Na mesma noite, o palco do Arsenal sedia o encontro de mestres e mestra de Maracatu Nação e, de forma semelhante, o Pátio de São Pedro abriga a última edição da Terça Negra especial de Carnaval.

O evento está marcado para começar às 19h e traz cinco atrações que permeiam as mais diversas sonoridades promovidas em chão pernambucano. A iniciativa é uma parceria com o Movimento Negro Unificado (MNU) e busca difundir e estimular reflexões a respeito da influência afro nas expressões artísticas do estado.

As atrações da noite serão DJ Armandinho do Reggae, Maracatu Nação Almirante do Forte, Takafire, João Marlevou e a banda Donabagga + Malli + Rico du Janga.

Águas de Oxalá e levantamento do Galo Gigante

Na quarta-feira (11), às 17h30, o axé dos afoxés pede bênçãos para o Carnaval com a cerimônia Ubuntu, no Marco Zero. O Carnaval ganha outro sentido quando a ancestralidade toma as ruas.

É nesse encontro entre memória e futuro que o Ubuntu chega à sua 7ª edição, com o tema “Deixando legado, pensando no futuro!”, reunindo 29 grupos de afoxé e integrando a programação oficial do Carnaval do Recife, promovido pela prefeitura da cidade.

Ainda na quarta-feira, a tradicional lavagem da Avenida Rio Branco com as águas de Oxalá convida o público do Bairro do Recife a participar de um momento de fé, celebração e ancestralidade. Entre dança, música, cores e axé, os cortejos celebram o povo negro e pedem as bênçãos dos Orixás para abrir caminho à festa.

Enquanto tudo isso acontece ao mesmo tempo, agremiações populares tomam conta das ruas do Bairro do Recife através do Circuito Leda Alves, que possui largada a partir das 17h do Cais da Alfândega.

Às 19h, todos os olhos ficarão voltados para a Ponte Duarte Coelho para saudar o galináceo mais amado em linha reta da América Latina e vizinhança: é a hora de erguer o Galo Gigante na ponte, onde ele reinará absolutamente até o domingo (22) posterior à folia.

Este ano, a alegoria homenageia Dom Helder Câmara, que comungava com o Recife, seus povos e suas gentes, enxergando, também no Carnaval, um ato de fé e esperança.

Por esses motivos, durante as prévias carnavalescas, os blocos vinham pedir sua bênção às portas da Igreja das Fronteiras, local de sua residência até sua morte, em 1985. Em 2026, seu legado de paz e fraternidade será homenageado pela alegoria gigante, cujo peso é de 8 toneladas em seus 32 metros de altura.

