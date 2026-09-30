Dia do Idoso: instituição promove ação gratuita de saúde no Parque da Jaqueira
Com aferição de pressão, glicemia, pesagem e orientações, atividade ocorre nesta quinta-feira (1º)
O Hospital Especial Domiciliar promove, nesta quinta-feira (1º), o Dia do Idoso, uma ação gratuita de promoção e prevenção em saúde, das 8h às 10h, no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife.
A iniciativa busca incentivar o autocuidado e ampliar o acesso a orientações preventivas entre a população idosa, com serviços básicos de acompanhamento de saúde.
A programação contará com a participação de profissionais de saúde, que estarão disponíveis para aferição da pressão arterial, verificação da glicemia, pesagem e orientações educativas.
A proposta é levar informação ao público e reforçar a importância do acompanhamento preventivo e dos cuidados contínuos durante o envelhecimento.
Leia também
• Recife recebe 2º Fórum de Negócios Familiares nesta quarta-feira (30)
• Unimed Recife inaugura nova unidade do LAB Uni na Madalena
De acordo com dados do Ministério da Saúde, com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui cerca de 36 milhões de pessoas com 60 anos ou mais.
O grupo representa aproximadamente 17% da população brasileira, cenário que amplia a necessidade de ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças.
Serviço:
Ação de Saúde – Dia do Idoso
- Local: Parque da Jaqueira
- Data: Quinta-feira, 1º de outubro
- Horário: 8h às 10h
- Atendimentos: aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, pesagem e orientações educativas em saúde.
- Endereço: Avenida Rui Barbosa, S/N - Graças, Recife