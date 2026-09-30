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SAÚDE

Dia do Idoso: instituição promove ação gratuita de saúde no Parque da Jaqueira

Com aferição de pressão, glicemia, pesagem e orientações, atividade ocorre nesta quinta-feira (1º)

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Ação marca o Dia do Idoso e reforça a importância do acompanhamento preventivoAção marca o Dia do Idoso e reforça a importância do acompanhamento preventivo - Foto: Janayna Brasil/Divulgação

O Hospital Especial Domiciliar promove, nesta quinta-feira (1º), o Dia do Idoso, uma ação gratuita de promoção e prevenção em saúde, das 8h às 10h, no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife.

A iniciativa busca incentivar o autocuidado e ampliar o acesso a orientações preventivas entre a população idosa, com serviços básicos de acompanhamento de saúde.

A programação contará com a participação de profissionais de saúde, que estarão disponíveis para aferição da pressão arterial, verificação da glicemia, pesagem e orientações educativas.

A proposta é levar informação ao público e reforçar a importância do acompanhamento preventivo e dos cuidados contínuos durante o envelhecimento.

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De acordo com dados do Ministério da Saúde, com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui cerca de 36 milhões de pessoas com 60 anos ou mais.

O grupo representa aproximadamente 17% da população brasileira, cenário que amplia a necessidade de ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças.

Serviço:
Ação de Saúde – Dia do Idoso

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