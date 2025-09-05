A- A+

CALENDÁRIO Dia do Irmão 2025: veja 10 frases para expressar amor e gratidão a irmãs e irmãos A data foi escolhida em homenagem a Madre Teresa de Calcutá

No dia 5 de setembro é celebrado o Dia do Irmão no Brasil. A data comemora aqueles que com quem se compartilham os pais, as histórias e as melhores lembranças da infância. A data foi escolhida pela Igreja Católica em homenagem a Madre Teresa de Calcutá, que morreu em 5 de setembro de 1997.

Neste dia especial para os irmãos e irmãs, o Globo reuniu frases para que você homenageie essas pessoas queridas.





10 frases em homenagem ao Dia dos Irmãos

Ter um irmão é ter a segurança de um passado e a certeza de um apoio no futuro. Feliz Dia do Irmão!

Hoje é o Dia do Irmão, mas eu agradeço todos os dias por ter você na minha vida!

Feliz Dia do Irmão! Obrigado por ser a pessoa que mais me apoia na vida, irmã (o)!

Estamos longe só na distância. Eu sempre me sinto próxima de você. Feliz Dia do Irmão!

Todos os dias peço a Deus que te proteja nessa vida, irmão. Feliz Dia!

Hoje acordei com saudades da nossa infância, dos nossos sonhos e até das nossas brigas bobas. Posso não estar sempre presente, mas o meu amor por você é eterno! Agradeço a Deus todos os dias por te ter como irmão.

Quando me perco demais no presente, olho para você, irmão, e lembro de quem eu era no passado. Neste momento eu me reencontro. Feliz Dia do Irmão!

Família é um bem precioso que deve ser cuidado com muito amor e carinho. Feliz Dia do Irmão!

Unidos pelo sangue e inseparáveis pelo coração. Feliz Dia do Irmão!

Poucas pessoas têm a sorte de ter um irmão que é melhor amigo. Feliz Dia do Irmão!

