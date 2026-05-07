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Saúde

Dia do Oftalmologista alerta para cuidados com a visão e prevenção à cegueira nesta quinta-feira (7)

Recomendação é que pelo menos uma visita anual seja feita, mesmo por quem não usa óculos ou tem alguma dificuldade para enxergar

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Consultas no oftalmologista devem ser feitas pela população anualmenteConsultas no oftalmologista devem ser feitas pela população anualmente - Foto: Freepik

O Dia do Oftalmologista, que é comemorado nesta quinta-feira (7), celebra a importância das visitas ao médico oftalmologista como a melhor forma de prevenção à cegueira.

A recomendação é que seja feita pelo menos uma visita anual, mesmo por quem não usa óculos ou tem alguma dificuldade para enxergar.

Em uma consulta de rotina, o médico poderá avaliar o risco ou o início de doenças evitáveis, como o glaucoma, a uveíte e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI), para dar início aos tratamentos e assegurar a saúde ocular.

Para pessoas com obesidade e diabetes, o cuidado com a visão precisa ser ainda maior. “A diabetes atinge algo em torno de 10% da população brasileira, cerca de 20 milhões de pessoas, e metade delas não sabe que têm uma doença ocular que pode evoluir para a cegueira”, alerta o oftalmologista Theophilo Freitas.

Entre as doenças mais comuns, a catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, ou cerca de 20 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SOB), são registrados anualmente 550 mil novos casos de catarata.

Ela acomete grande parte do público acima de 50 anos, mas é uma doença curável por cirurgias cada vez mais avançadas.

Já a uveíte é uma doença rara, responsável por 10% dos casos de cegueira evitável no mundo, e ocorre com frequência em pacientes de doenças autoimunes a exemplo da artrite reumatóide, lúpus e espondilite anquilosante, ou em decorrência de patologias infecciosas como herpes zóster, sífilis e toxoplasmose, a causa mais comum no Brasil. 

A uveíte afeta a úvea, uma estrutura interna do olho, provocando inflamação e dor intensa, que causa vermelhidão nos olhos e pode ser confundida com a conjuntivite, mas tem sintomas diferentes como a fotofobia e moscas volantes.

Principais cuidados com a Saúde Ocular

Sobre o Dia do Oftalmologista
Oficializada no Brasil em 1986, a data faz referência à fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo (SOB) em 7 de maio de 1930.

O principal objetivo do Dia do Oftalmologista é alertar a população para a necessidade de exames oftalmológicos regulares, não apenas quando surgem problemas.

As consultas regulares ao médico permitem a detecção precoce de condições como glaucoma, catarata e degeneração macular, que podem trazer prejuízos à qualidade de vida e até levar à perda da visão.

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