Dia do Oftalmologista alerta para cuidados com a visão e prevenção à cegueira nesta quinta-feira (7)
Recomendação é que pelo menos uma visita anual seja feita, mesmo por quem não usa óculos ou tem alguma dificuldade para enxergar
O Dia do Oftalmologista, que é comemorado nesta quinta-feira (7), celebra a importância das visitas ao médico oftalmologista como a melhor forma de prevenção à cegueira.
A recomendação é que seja feita pelo menos uma visita anual, mesmo por quem não usa óculos ou tem alguma dificuldade para enxergar.
Em uma consulta de rotina, o médico poderá avaliar o risco ou o início de doenças evitáveis, como o glaucoma, a uveíte e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI), para dar início aos tratamentos e assegurar a saúde ocular.
Para pessoas com obesidade e diabetes, o cuidado com a visão precisa ser ainda maior. “A diabetes atinge algo em torno de 10% da população brasileira, cerca de 20 milhões de pessoas, e metade delas não sabe que têm uma doença ocular que pode evoluir para a cegueira”, alerta o oftalmologista Theophilo Freitas.
Entre as doenças mais comuns, a catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, ou cerca de 20 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SOB), são registrados anualmente 550 mil novos casos de catarata.
Ela acomete grande parte do público acima de 50 anos, mas é uma doença curável por cirurgias cada vez mais avançadas.
Já a uveíte é uma doença rara, responsável por 10% dos casos de cegueira evitável no mundo, e ocorre com frequência em pacientes de doenças autoimunes a exemplo da artrite reumatóide, lúpus e espondilite anquilosante, ou em decorrência de patologias infecciosas como herpes zóster, sífilis e toxoplasmose, a causa mais comum no Brasil.
A uveíte afeta a úvea, uma estrutura interna do olho, provocando inflamação e dor intensa, que causa vermelhidão nos olhos e pode ser confundida com a conjuntivite, mas tem sintomas diferentes como a fotofobia e moscas volantes.
Principais cuidados com a Saúde Ocular
- Exames de vista regulares: adultos devem realizar a cada dois anos, ou com maior frequência se houver histórico familiar de doenças oculares.
- Uso de óculos de proteção: especialmente em esportes ou atividades de risco.
- Dieta saudável: rica em vitaminas C e E, zinco, ômega-3 e luteína, que ajudam a prevenir degeneração macular.
- Evitar fumar: o tabagismo aumenta o risco de catarata e danos ao nervo óptico.
- Limitar o uso excessivo de telas: pausas frequentes e distância adequada da tela ajudam a reduzir fadiga ocular e visão embaçada.
Sobre o Dia do Oftalmologista
Oficializada no Brasil em 1986, a data faz referência à fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo (SOB) em 7 de maio de 1930.
O principal objetivo do Dia do Oftalmologista é alertar a população para a necessidade de exames oftalmológicos regulares, não apenas quando surgem problemas.
As consultas regulares ao médico permitem a detecção precoce de condições como glaucoma, catarata e degeneração macular, que podem trazer prejuízos à qualidade de vida e até levar à perda da visão.