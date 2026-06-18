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Cotidiano No Dia do Orgulho Autista, pequeno Lucas mostra como o futebol virou ferramenta de inclusão Menino de 7 anos tem o esporte como prática central de seu desenvolvimento e venceu barreiras que pareciam improváveis

Aos 7 anos de idade, Lucas Azevedo, autista nível 1 de suporte, encontrou no futebol a principal ferramenta de inclusão e tratamento. Através do esporte e da psicomotricidade - ciência que trabalha o corpo e a mente para ampliar capacidade motora -, o pequeno aprendeu a coordenar seus movimentos, enfrentar frustrações e ocupar o espaço que ama: o campo - e de preferência no ataque. Nesta quinta-feira (18), Dia do Orgulho Autista, Lucas prova que o futebol vai muito além da bola.

Diagnóstico desafiador

As suspeitas de um transtorno surgiram logo no nascimento. Recém-nascido, Lucas foi mandado direto para a UTI, por conta de uma hipoglicemia. Ele também apresentava sindactilia - condição rara em que os dedos nascem grudados. Com o tempo, outros episódios chamavam a atenção dos pais.

“Minha esposa começou a ter algumas suspeitas comportamentais. Eu saía para trabalhar, ela relatava: ‘esse menino é muito sistemático’. Se você tirasse um brinquedo do lugar, ele sutilmente voltava lá e colocava de volta”, conta Osíris Cunha, pai de Lucas, pesquisador na área de inovação e natural de Cabo Verde.



O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é “essencialmente clínico e baseado na observação”, ressalta o especialista em psicomotricidade e diretor de uma clínica na Zona Sul do Recife, Cássio Lucena. Ele acompanha Lucas de perto e explica que esses comportamentos têm nome: espectros.

"São características que podemos observar, mas que não definem um diagnóstico. É o balançar das mãos, evitar contato visual, andar na ponta do pé. Isso pode ser associado ao autismo, e é o que nos faz indicar uma consulta com um neuropediatra ou um neuropsiquiatra. O que realmente fecha o diagnóstco são coisas relacionadas ao comportamento e a linguagem de forma geral. É necessária uma observação clínica cuidadosa para que se possa definir um laudo”, detalha.



O atraso na fala foi determinante para o diagnóstico do pequeno jogador. “Ele não conseguia se comunicar e o limiar de frustração estava lá em cima”, diz o pai atípico. Os problemas motores também ofereciam riscos para ele. Aí entra o futebol.

Tratamento: futebol

“O desenvolvimento das crianças está muito atrelado à experiência motora”, ressalta o psicomotricista Cássio Lucena.

Cássio Lucena conta que a psicomotricidade foi central para o avanço de Lucas e que o futebol foi apresentado nas terapias. Os exercícios com a bola, a interação com outras crianças através da prática e até lições mais delicadas foram cruciais. “Às vezes a gente vencia ele no futebol de propósito pra ter que lidar com a frustração de perder”.

Medir distâncias, fazer movimentos rápidos sem precisar pensar ou se equilibrar eram desafios para Lucas. As partidas com clima de final de campeonato que ele jogava na clínica o fizeram ganhar independência e revelaram um pequeno craque. “Ele já vinha para a clínica e pegava a bola”, conta Osíris. Para não confundir tratamento com apenas brincadeira, “o futebol virou uma recompensa e um reforçador”, mantendo o foco no desenvolvimento.

Dia do Orgulho Autista/Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Lucas campeão

Torcedor do Benfica, clube português, e empolgado com a estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo, o pai já dispara: “ele é benfiquista, mas a mãe é Sport”. O problema mora mesmo na Copa do Mundo. “Eu falei pra ele que, se não torcer pra Cabo Verde, não vai pra Cabo Verde”, brinca, enquanto veste a camisa dos "Tubarões azuis". Se depender de Lucas, a viagem está adiada. Ele tem certeza do hexa, usa o uniforme do Brasil e nomeia seus favoritos: “Vini Jr., Raphinha, Neymar e Luiz Henrique”.

Com a bola no pé, o menino defende que futebol é coisa séria e reconhece a importância na sua vida: “É um esporte que faz as pessoas se desenvolverem”. Hoje, ele treina em uma escolinha e acompanha a Copa pela televisão ao lado do avô. No campo, lugar que parecia impossível, Lucas encontrou espaço para crescer, pertencer e sonhar.



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