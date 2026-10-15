A- A+

DIA DO PROFESSOR Dia do Professor: professora pernambucana traz histórias de amor à docência entre Brasil e França Data comemorada nesta quinta-feira (15) celebra o dia dos educadores e educadoras de todo o Brasil

Entre os mais de 7 mil quilômetros que separam o Recife e o Vale do Loire, na França, uma professora demonstra que o amor à educação supera os limites geográficos. No Dia do Professor, celebrado no Brasil nesta quinta-feira (15), a pernambucana Simone Aubin, que tem 34 anos de experiência como docente, relembrou em entrevista à Folha de Pernambuco os desafios e as responsabilidades vivenciadas na profissão ao lecionar nos dois países.

Após passar por diferentes escolas, universidades e cursos de idiomas, Simone trabalha atualmente alfabetizando imigrantes e refugiados que se mudaram para a França em busca de melhores condições de vida.



Segundo a professora, esse tipo de aprendizado precisa ser transmitido com muita paciência e escuta, já que a maioria dos alunos carregam fortes traumas emocionais relacionados ao ambiente escolar.

“Muitos jovens têm muitas dificuldades e desistiram da escola, mas querem trabalhar e precisam ter um certo nível em francês, em matemática e em cultura geral”, afirmou Simone.

A docente considera o ensino como uma missão de vida e que deve ser desempenhada com brilho nos olhos para o aprendizado ser alcançado por todos os estudantes.

“Eu vejo o ensino como uma possibilidade de você transmitir o que você sabe de uma maneira prazerosa e que desperte a curiosidade, dê a vontade de aprender, porque eu vejo muito jovem que está sem vontade e não vê sentido em aprender. Eu acho que quando você transmite algo com muito entusiasmo, quando você ensina com paixão, eu acho que aluno nenhum resiste”, comentou.

Simone Aubin já ensinou em escolas, universidades e cursos de idiomas no Recife e reside no Vale do Loire, na França, há dois anos. Foto: Larissa Cavalcanti

Como alguém que transmite conhecimento para as pessoas por meio do trabalho como professora, Simone busca mostrar até os conteúdos pesados com leveza.

“O que me dá muita satisfação é quando eu vejo meus alunos saírem da minha sala de aula sorrindo, mesmo que a gente trate de assuntos difíceis. Mas quando a gente transmite de maneira emocionada, aquilo fica mais leve. Isso instiga o intelecto, abre o coração e você sai feliz não porque o assunto é leve, mas porque você aprendeu. É a sensação de estar diferente. Quando você chega numa aula, você é uma pessoa e sai outra, porque aprendeu algo. Isso é muito gratificante".

De acordo com Simone Aubin, a atenção ao outro é um detalhe muito importante que deve ser levado em conta na profissão.

“Quando você é professora, tem 300 olhos na cabeça, está vendo todo mundo ao mesmo tempo. Você está ligado em um aluno que você está perdendo a conexão com ele, porque ele está muito cansado, porque ele está com problema, você tem que tentar ter essa sensibilidade e buscar a atenção dele de volta para aquele conteúdo. Às vezes não sabe o problema que ele tem, muitas vezes a gente não sabe, mas sabe que ele tem um problema, então é saber ler nas entrelinhas e através das atitudes."

Em um mundo tão acelerado, a profissional também considera que a educação precisa parar para respirar e os alunos consigam absorver os assuntos abordados dentro da sala de aula.

“Eu acho que a educação tem que desacelerar para que a gente tenha novamente o prazer em aprender, e aprender com calma, no tempo do cérebro absorver o conhecimento e perceber que esse conhecimento vai ser bom para minha vida, para a vida da sociedade e para a vida do mundo. Eu acho que o conhecimento exige tempo de absorção e de vivência e, hoje em dia, a gente não deixa isso acontecer", falou.



Diferenças

Em meio ao choque cultural entre o Brasil e a França, Aubin considera que existe uma certa distância entre professores e alunos na Europa.



“O professor brasileiro é muito próximo dos alunos. Na França é muito mais fria a relação. Os professores franceses são maravilhosos, mas a relação é diferente. Há um relacionamento mais distante, mas isso não impede também que o professor tenha empatia, simpatia pelo aluno e que converse, que escute, que seja uma pessoa muito boa e cordial. É um relacionamento que não se toca muito, é mais europeu”, explicou.

Apesar da diferença existentes nos dois países onde já lecionou, a educadora sente que o carinho recebido pelos estudantes é o mesmo.



“Quando ser humano dá, ele dá com sinceridade. Eu já recebi muita palavra bonita que me encheu, aqueceu o meu coração e deu muito sentido à minha profissão.”

Conselhos

Mesmo após mais de trinta anos trabalhando como docente, a professora não se sente entediada com a própria profissão.

“Eu não sinto monotonia. Não tem uma turma que seja igual a outra. Eu posso pegar o mesmo conteúdo em dez turmas, vão ser dez experiências diferentes e dez trocas diferentes”, comentou.

Para Simone Aubin, aqueles que desejam se tornar educadores precisam ter noção dos desafios enfrentados em sala de aula nos dias de hoje.

“Muitas vezes, esses futuros professores não estão com brilho nos olhos e a gente não pode entrar em sala de aula sem entusiasmo. A gente tem que entrar com entusiasmo mesmo estando cansado, mesmo estando com dor de cabeça, tem que entrar tentando transmitir algo de bom”, disse.

Além disso, a docente aconselha os futuros colegas a nunca deixarem de enxergar o sentido e exercitar a humanidade dentro da profissão.



“A profissão tem muito sentido e um sentido humano muito profundo. [Espero] Que o professor nunca perca o entusiasmo, a alegria de estar em uma sala de aula de poder trocar com as pessoas. Trocar conhecimento e ter humildade também de saber que ele vai receber muito mais do que ele ensina”, completou.

Veja também