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Feriadão Dia do Servidor Público é transferido como ponto facultativo para sexta-feira (30) em Pernambuco Com a mudança, a data se une ao próximo final de semana e ao feriado do Dia de Finados

Funcionários públicos dos mais diversos âmbitos (federal, estadual ou municipal) terão a transferência do Dia do Servidor Público desta quarta-feira (28) para a próxima sexta-feira (30). Desta forma, a data se une ao próximo final de semana e ao feriado do Dia de Finados, na próxima segunda-feira (02).

Em Pernambuco, a decisão foi publicada no Diário Oficial do estado no último dia 15 de outubro pela governadora Raquel Lyra e assinada pela Secretária de Administração, Ana Maraíza de Sousa Silva.

O ponto facultativo é válido para servidores das repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. A exceção é para os serviços cujo funcionamento seja indispensável.

Municípios

Diversos municípios do estado também confirmaram a transferência do Dia do Servidor Público para a próxima sexta-feira. São os casos do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, Paulista, Ipojuca, Caruaru e Petrolina.

Federal

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) também transferiu para a próxima sexta-feira, conforme Portaria da Direção do Foro Nº123/2026. JFPE funcionará em regime de plantão judiciário, quando serão atendidas apenas as medidas urgentes.

Seguindo a decisão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), também repassou para a data supracitada.



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