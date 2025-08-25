A- A+

Forças Armadas Dia do Soldado é celebrado nesta segunda-feira (25), em memória de Duque de Caxias Duque de Caxias é considerado o patrono do Exército Brasileiro devido as importantes batalhas que participou em defesa dos interesses do país no século XIX

O Exército Brasileiro celebra, nesta segunda-feira, 25 de agosto, o Dia do Soldado. A data foi escolhida para homenagear a todos os que integram as fileiras da instituição no país em memória do aniversário de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.

Apelidado de "O Pacificador" e "O Marechal de Ferro", Duque de Caxias é considerado o patrono do Exército Brasileiro devido as importantes batalhas que participou em defesa dos interesses do país no século XIX.

No Nordeste, o Comando Militar da região (CMNE) vem celebrando a data desde 21 de agosto, com exposição de material e apresentação da Banda de Música, no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, para homenagear os mais de 25 mil integrantes da força terrestre do CMNE.

A programação incluiu ainda solenidades, homenagens, eventos cívicos e oferta de serviços gratuitos para a população da Região Metropolitana do Recife, cidade onde a sede do CMNE está localizada, no bairro do Curado.

Solenidades

No pátio do quartel-general, na sexta-feira (22), uma grande cerimônia reuniu centenas de autoridades civis e militares em celebração à data. A festividade foi conduzida pelo comandante militar do Nordeste, general de exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

José Américo Lopes Góis, diretor Operacional da Folha de Pernambuco, marcou presença na festividade, representando o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Na ocasião, 20 pessoas representantes de instituições públicas e privadas que contribuíram com as ações do Exército receberam o "Diploma de Colaborador Emérito do Exército". Outros agraciados receberam medalhas. Ao todo, foram entregues 63 comendas. A cerimônia também foi marcada pela conclusão de instrução militar do período básico e de comunicação de cerca de 18 soldados, que receberam o diploma durante a solenidade.

Celebrações

No último domingo (24), mais de 2,5 mil pessoas, entre oficiais do Exército Brasileiro e membros da sociedade civil, correram a 47ª Edição da Corrida Duque de Caxias em celebração ao Dia do Soldado, comemorado nesta segunda-feira (25).

Com percursos de 5 e 10 quilômetros, a corrida aconteceu com concentração, largada e chegada no Museu Militar Forte do Brum, no Bairro do Recife, e passou pelas principais vias da região, como a Rua da Aurora, a Ponte Maurício de Nassau e o Marco Zero.

A programação deste ano, que teve início às 6h, contou com o hasteamento do Pavilhão Nacional, aquecimento dos atletas, coordenado por uma equipe do Sesc-PE, e animação com a banda The General Band. Também foram ofertados serviços sociais, de saúde, bem-estar e jurídicos de forma gratuita para a população, além de área kids.

Com as inscrições, que mais que duplicaram com relação à edição anterior, estima-se que o evento tenha arrecadado mais de 2,5 toneladas para o programa Sesc Mesa Brasil, que tem o objetivo de combater a fome e o desperdício de comida em todo o país.

