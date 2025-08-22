A- A+

BRASIL Dia do Soldado: Exército comemora data com homenagens a Duque de Caxias e atuais combatentes Cerimônia reuniu centenas de civis e militares no Recife

A cerimônia que marca as comemorações do Dia do Soldado reuniu centenas de autoridades civis e militares no pátio da sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. O evento aconteceu nesta sexta-feira (22).

Comemoração aconteceu no pátio da sede do CMNE | Fotos: Arthur mota/Folha de Pernambuco

Exército Brasileiro tem mais de 70 mil integrantes | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Diversas tropas desfilaram na cerimônia | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Celebração também homenageia Duque de Caxias, patrono do EB | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A data é comemorada oficialmente na próxima segunda-feira (25) e marca o nascimento do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias. A festividade foi conduzida pelo comandante militar do Nordeste, general de exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

José Américo Lopes Góis, diretor Operacional da Folha de Pernambuco, marcou presença na festividade. Ele representou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques (PCdoB), também se fez presente.

José Américo Lopes Góis é diretor Operacional da Folha de Pernambuco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, tem um apreço pelo general Maurilio Miranda, de quem ele é amigo pessoal. Me honra muito estar aqui, porque neste Dia do Soldado a gente vê disciplina, ordem e amor à pátria. Não se vê nada que seja fora das boas condutas e boas práticas. Estar aqui me honra muito, de verdade”, comenta ele.

Na oportunidade, após o general Ribeiro saudar os presentes, aconteceu a entrada da tropa ao som da "Canção do Expedicionário". Ribeiro também apresentou ex-combatentes do Exército. O momento foi sucedido pela execução do "Hino a Caxias", composto por dom Aquino Correia e Francisco de Paula Gomes.

Ouça a "Canção do Expedicionário"

“É muito sério esse pessoal do Exército e o general Maurilio, que comanda o CMNE, é um homem excepcional. Eu já li a história dele. É uma história de muita luta, dedicação e leitura. É assim que deve ser. É assim que a gente sonha com o Brasil do futuro”, acrescenta José Américo.

Escute o "Hino a Caxias"

A solenidade é vista, segundo o comandante militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, como uma forma de homenagear, além de Duque de Caxias, os mais de 25 mil integrantes da força terrestre nordestina. O "Toque do Patrono" e posição de honra com uma cordelia de flores, em frente a um busto do ex-combatente, também marcaram as homenagens.

Ouça o "Toque do Patrono"

“É uma oportunidade que nós temos também de homenageá-lo por tudo aquilo que ele representou para o Exército Brasileiro. Ele foi um exemplo do chefe militar, de soldado, de estadista e um grande pacificador. Tendo em vista os feitos dos soldados do Brasil, é sempre muito importante destinar uma data para que a gente possa homenagear eles que muito fizeram e muito vêm fazendo em prol do Brasil”, explica Ribeiro.

General Ribeiro é o comandante militar do Nordeste | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A entrega do "Diploma de Colaborador Emérito do Exército" também marcou a festividade. Ele foi entregue a 20 pessoas representantes de instituições públicas e privadas que contribuíram com as ações do Exército. Outros agraciados receberam medalhas. Ao todo, foram entregues 63 comendas.

Veja as medalhas distribuídas na cerimônia

9 medalhas Exército Brasileiro;

3 medalhas Corpo de Tropa de Bronze;

1 medalha do Mérito Blindado;

36 medalhas do Pacificador;

1 medalha Corpo de Tropa de Prata;

1 medalha 50 anos Sv Público;

6 medalhas Max Wolff Filho;

1 medalha OMM;

1 medalha Mérito em Serviço;

1 Medalha Corpo de Tropa Ouro;

2 medalhas Marechal Osório;

1 medalha Marechal Trompowsky.

Formatura

Cerca de 18 soldados receberam o diploma de conclusão de instrução militar do período básico e de comunicação. Entre eles, estava Alexandre José da Cruz Santos Vieira, de 20 anos. Ele iniciou o curso no começo do ano, no 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, em Tejipió, Zona Oeste da capital.

Presentes na formatura, os pais dele se emocionaram. Alexandre é filho da auxiliar de serviços gerais Adriana Morais, de 44 anos, e do morotista Alexandre José da Silva, também de 44. A família mora no Ibura, Zona Sul do Recife.

Família de Alexandre mora no Ibura, Zona Sul do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“O campo básico é o primeiro impacto que o militar tem quando faz a simulação do real combate. É desconforto todo tempo, condições desastrosas. Mas nós fomos treinados para isso. É para isso que temos a ‘semana verde’. Lá no 4º Bcom a gente foi bem preparado. Graças ao treinamento que tivemos no quartel, hoje eu sou destaque”, afirmou ele à Folha.

A leitura da "Ordem do Dia" (leia após a lista de autoridades) feita pelo comandante militar do Nordeste e o desfile das tropas a pé encerrou o evento, ao som do "Hino a Guararapes".

Escute o "Hino a Guararapes"

O papel do soldado

O soldado tem como principal atribuição a defesa da pátria, garantindo a soberania nacional e a integridade do território. Eles atuam na manutenção da ordem, em operações de segurança, apoio à população em situações de calamidade e em missões de paz no exterior. O Exército Brasileiro tem mais de 70 mil integrantes.

Duque de Caxias

A data que marca o Dia do Soldado acontece no dia 25 de agosto para marcar o nascimento do patrono do Exército Brasileiro, o Marechal Luís Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias. Todos os que integram as fileiras da instituição no Nordeste também são lembrados.

Duque de Caxias nasceu em 1803, no Rio de Janeiro, e atuou com destaque em conflitos como a Balaiada, a Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai, sempre em defesa da integridade do território brasileiro.

A liderança firme e leal dele aos princípios de ordem e legalidade o tornou símbolo de disciplina, patriotismo e compromisso com a nação.

Veja a "Ordem do Dia"

“Soldados do Exército Brasileiro!

Neste Dia do Soldado, rendemos justa e solene homenagem ao nosso Patrono, Luis Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, cuja liderança firme, equilibrada e íntegra moldou a identidade do Exército Brasileiro no século XIX e segue inspirando gerações no século XXI.

Caxias foi um comandante singular. Construiu sua reputação com realizações incontestáveis e uma conduta irrepreensível. Mais do que Marechal invicto, estadista admirado e herói das batalhas, Caxias foi, acima de tudo, um verdadeiro Soldado. Um brasileiro igual a você — que, com fé inabalável na missão, humildade, espírito de superação e doação à Pátria, edificou um legado de virtudes que ainda hoje norteiam os integrantes da Força Terrestre.

Ensinou-nos que liderar é mais do que conduzir tropas: é influenciar pelo exemplo, servir com desprendimento e unir o Exército em torno de valores superiores. Durante a fase final da campanha da Tríplice Aliança, na Batalha de Lomas Valentinas, Caxias permaneceu à frente da linha de fogo por 36 horas ininterruptas, sob intensa chuva, exercendo, de maneira irradiante, a verdadeira liderança sobre seus comandados ante o perigo. Afirmava com orgulho: “Fui ver, não mandei outros verem”.

Em sua longa trajetória na busca da unificação nacional, debelou revoltas internas sem triunfalismos, respeitou os vencidos como irmãos e tratou todos, aliados e adversários, com dignidade e humanidade. Após a capitulação de Oribe, escreveu em sua Ordem do Dia: “A verdadeira bravura do Soldado é nobre, generosa e respeitadora dos princípios da humanidade”. Essas palavras de Caxias, o Pacificador, permanecem vivas, orientando a conduta de todos os militares.

Voltando nossos olhares para os dias atuais, ressaltamos que, em 2025, celebramos os 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial. A campanha da Itália revelou ao mundo o valor, a bravura e o espírito de sacrifício dos combatentes brasileiros. De Monte Castello a Montese, aqueles destemidos “pracinhas”, muitos dos quais heróis desconhecidos, guiados pelo lema “A cobra vai fumar”, enfrentaram desafios extremos, arriscaram suas vidas e escreveram, com sangue e coragem, um dos capítulos mais nobres da nossa história.

Honrar a FEB é reconhecer que os mesmos ideais que moveram Caxias continuaram vivos nas trincheiras da liberdade — e permanecem firmes em cada Soldado de hoje.

Se, no passado, os campos da Europa testemunharam o engajamento do Brasil em defesa da liberdade, o presente nos convoca, uma vez mais, a enfrentar as incertezas de um mundo em transformação seguindo o exemplo de Caxias, com aquele mesmo espírito de sacrifício em prol da Pátria.

Portanto, nesta data, o Dia do Soldado, ao reafirmarmos esses valores, exaltamos a importância do Serviço Militar, escola de civismo, disciplina e cidadania, que enseja a verdadeira metamorfose do cidadão em Soldado.

É por meio dele que milhares de jovens têm a oportunidade de contribuir para a defesa da Pátria e de se desenvolver como cidadãos plenos: do contingente de mais de um milhão de alistados anualmente nas três Forças, o Exército incorpora cerca de 70 mil. Nesse contexto, celebramos, com entusiasmo, a abertura do alistamento voluntário para o Serviço Militar Inicial Feminino nas Forças Armadas.

A partir do próximo ano, jovens mulheres, movidas pelo ideal de servir à Nação, irão compartilhar com seus companheiros de farda os desafios e as responsabilidades da profissão militar. A elas, nossa admiração e o reconhecimento pelo pioneirismo, construindo a história com coragem, abnegação e espírito de cumprimento de missão.

Os dedicados homens e mulheres que integram a Força reiteram, diuturnamente, o compromisso do Exército com a Pátria, participando de incontáveis ações concretas por todo o País. Em nossa vertente Braço Forte, o Soldado de Caxias tem a oportunidade de operar equipamentos de alta tecnologia, atuando nas operações de defesa da soberania, no combate aos crimes transfronteiriços e no apoio à segurança em grandes eventos, sempre com elevado profissionalismo e respeito à legalidade. Simultaneamente, nossa vertente Mão Amiga permanece solidariamente estendida às populações em situação de vulnerabilidade, levando ajuda humanitária às vítimas de enchentes, secas, incêndios e emergências de saúde pública, a qualquer tempo e em qualquer lugar do imenso território nacional. Essa dupla vocação — robustez na defesa e generosidade no amparo — é uma característica ímpar do versátil Soldado brasileiro. Ela traduz a essência da nossa missão inspirada em nosso Patrono: proteger o Brasil e servir à sociedade.

Nesse sentido, evocamos o pensamento de Caxias, que demonstrou que a grandeza de um líder não é construída somente com feitos extraordinários, mas também com o êxito de suas missões cotidianas, a serenidade diante dos desafios enfrentados e a fidelidade ao juramento prestado à Nação. Sua espada foi empunhada em prol de um único lado: o da Pátria, pois, conforme o próprio declarou: “Minha espada não tem partido”. Caxias é a referência perene do Soldado que jamais se afastou do dever. Ensinou-nos, ainda, que a força do Exército reside na fé, na coesão, na disciplina, na imparcialidade e no compromisso com o bem comum.

O verdadeiro Soldado, tal qual Caxias, sabe que o reconhecimento e a popularidade são efêmeros. Vive uma vida modesta, espartana e sem ambições, tendo a abnegação e o desprendimento como companhia. Seu farol é a lei e a ética. E sua consciência, firme, erigida sobre a rocha dos nossos valores, é a sua maior julgadora.

Soldados de todos os postos e graduações! Permaneçamos fiéis às nossas tradições e à nossa missão constitucional! Que, ao vestir a farda verde-oliva, possamos, inspirados no exemplo de Luis Alves, reconhecer em Caxias, não uma referência distante, mas sim um ideal próximo e atual de vocação militar, humanidade e doação. Enfim, um Soldado, brasileiro igual a você!

Viva o Soldado brasileiro! Viva o Exército de Caxias!

Brasília-DF, 25 de agosto de 2025.”

