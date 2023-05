A- A+

1º de Maio Dia do Trabalhador: Atos serão realizados em todo o Brasil; em Pernambuco, também haverá programação O maior evento nacional terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Vale do Anhangabaú, emSão Paulo

Nesta segunda-feira (1º), Dia do Trabalhador, diversos movimentos sindicais irão se reunir, em todo o Brasil, em celebração à data. Em Pernambuco, também serão organizados atos em alusão ao 1º de Maio.

Para este ano, as 15 pautas do 1º de Maio Unificado percorrem os âmbitos social e econômico.

Entre as demandas, fortalecimento das negociações coletivas; fim dos juros extorsivos; política de valorização do salário mínimo; fortalecimento da democracia; aposentadoria digna; contra o assédio moral, a violência e o racismo e a revogação do “Novo” Ensino Médio. [Veja a lista completa no fim do texto]

Presença de Lula

O maior evento nacional terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será realizado a partir das 10h, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. A expectativa é que haja a presença de 45 mil pessoas no local.

Haverá, também, atrações musicais: Zé Geraldo, Leci Brandão, Toninho Geraes, Almirizinho, MC Sofia, Edi Rock, Dexter e Sidney Magal. Além de apresentação do grupo bloco Ilú Obá de Min.

A discotecagem será com a DJ Maria Teresa. E tudo será transmitido nas redes sociais e canais do YouTube das centrais sindicais.

Para garantir a tranquilidade do evento, 400 seguranças privados irão atuar junto ao policiamento ofertado pelos órgãos públicos.

Pernambuco

Já em Pernambuco, está previsto um ato a partir das 10h, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. As centrais sindicais do Estado (CUT, CTB, UGT, Força Sindical, Intersindical e Nova Central) estarão juntas em frente ao Cassino Americano. O evento também terá atrações musicais.

No bairro da Várzea, Zona Oeste da capital pernambucana, será realizado o Primeiro de Maio Anticapitalista na praça principal do bairro. Estão confirmadas as participações do Coco da Quinta, Amun-ha, os Malanarquistas, a Batucada feminista. E ainda haverá a distribuição de um sopão solidário.



As 15 pautas do 1º de Maio Unificado de 2023:

– Fortalecimento das negociações coletivas

– Mais empregos e renda

– Fim dos juros extorsivos

– Política de valorização do salário mínimo

– Direitos para todos

– Revogação dos marcos regressivos da legislação trabalhista

– Fortalecimento da democracia

– Aposentadoria digna

– Trabalho igual, salário igual – Convenção 156 (OIT)

– Valorização do servidor público – Convenção 151 (OIT)

– Contra o assédio moral, a violência e o racismo

– Revogação do “Novo” Ensino Médio

– Desenvolvimento econômico e social

– Regulamentação do trabalho por aplicativos

– Em defesa das empresas públicas

