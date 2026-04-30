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FERIADO Dia do trabalhador: confira o que abre e o que fecha na RMR no feriado desta sexta-feira (1°/05) Abertura das lojas do centro e de bairros do Recife será facultativa, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife)

O Dia do Trabalhador é celebrado nesta sexta-feira (1°/05). A data é reconhecida em mais de 150 países em homenagem aos trabalhadores e tornou-se feriado no Brasil em 1925 a partir de movimentos operários que reivindicavam jornadas de trabalho mais justas. A celebração muda o funcionamento do comércio, bancos e serviços públicos.

A abertura das lojas do centro e de bairros do Recife será facultativa, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife). Cada lojista decidirá se abrirá ou não o estabelecimento.

Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial.

Confira o que abre e o que fecha na RMR durante feriado de Tiradentes:

Shoppings

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h;

RioMar Recife - das 12h às 21h;

Shopping Boa Vista - das 10h às 19h;

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h;

Plaza Shopping - das 12h às 21h;

Shopping ETC - das 12h às 18h;

Shopping de Afogados - das 9h às 18h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.

Paulista

Paulista North Way Shopping – das 12h às 21h.

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das12h às 21h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h.

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h.

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas neste feriado do Dia do Trabalhador, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

As compensações bancárias não serão efetivadas na data, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias úteis e feriados, poderá ser feito normalmente.

Como já é de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, via internet e mobile banking.

Repartições públicas

O Recife informou que, em função do feriado, serviços essenciais estarão de prontidão e outros terão horários de atendimento alterados na sexta-feira. Uma programação especial com eventos de cultura e lazer também foi montada até o domingo.

Cultura - No feriado do trabalhador, o museu Paço do Frevo estará de portas abertas, convidando a um passeio pelas histórias, acordes, passos e memórias do ritmo, que é sinônimo inequívoco de resistência e de festa. Os demais espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife estarão de portas fechadas.



No fim de semana, vai ter mais frevo e mais acordes para embalar a folga prolongada. No Teatro do Parque, vai ter show de Chico César no sábado (2). No domingo (3), a partir das 16h, as artistas Cláudia Soul (Banda Mini Rock) e Lulu Araújo (Fada Magrinha) apresentam o show infantil Cacau, Lulu e o Manguebitinho, com patrocínio do SIC, para convidar as próximas gerações de recifenses a manter raízes bem fincadas no estuário rítmico de um dos mais importantes movimentos musicais brasileiros. O Teatro do Parque fica na Rua do Hospício, na Boa Vista.



No Paço, o domingo será de Arrastão do Frevo, com a participação especial da Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte, de Olinda, que puxará o cortejo pelas ruas do bairro do Recife, a partir das 15h30. O Paço fica na Praça do Arsenal e funciona das 10h às 18h, de terça a sexta, e das 11h às 19h, no sábado e no domingo.



Turismo e Lazer - Durante o feriado, o Recife contará com diversas opções de lazer e atividades ao ar livre para a população. A Ciclofaixa de Turismo e Lazer funcionará na sexta-feira (1º) e no domingo (3), sempre das 7h às 16h, incentivando a prática de atividades físicas e a ocupação dos espaços públicos da cidade.



Já no sábado (2), das 4h às 7h30, o Corredor Recife de Esporte e Lazer amplia as opções para quem prefere se exercitar nas primeiras horas do dia.



No domingo, o Parque da Tamarineira recebe uma apresentação da Orquestra Rockfônica, a partir das 16h30. O evento também convida o público a usufruir do espaço que foi recentemente ampliado e entregue à população.



Outra alternativa é participar dos roteiros gratuitos do Olha! Recife, que seguem com programação normal durante o feriado. As inscrições podem ser realizadas pelo aplicativo Conecta Recife ou pelo site www.olharecife.com.br.



Parque das Esculturas - O Parque de Esculturas Francisco Brennand ficará fechado nesta sexta-feira (1º), feriado do Trabalhador, e volta a funcionar normalmente neste sábado (2) e domingo (3), das 9h às 18h.



Saúde - A Secretaria de Saúde do Recife preparou um esquema especial para atender a população durante o feriadão do Dia do Trabalhador. Nesse período, funcionarão 24 horas, tanto na rede municipal: Policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); Policlínicas e Maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela) e Professor Arnaldo Marques (Ibura); Maternidade Professor Bandeira Filho (Afogados) e Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira), quanto na rede conveniada: Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e Fundação Altino Ventura (Boa Vista).



O Hospital da Mulher (Curado) funcionará 24 horas para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, também irá operar de forma ininterrupta, realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. No feriadão, o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

No sábado do feriadão (2/5), acontece mais uma edição do PrEPara a Prevenção! A estratégia consiste na oferta de acolhimento, aconselhamento, insumos de prevenção (preservativos e géis íntimos lubrificantes), testagem rápida para IST e dispensação da profilaxia PrEP. Será no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.



Os Centros de Vacinação estarão funcionando com a oferta de imunização contra Influenza e também atualização de caderneta de vacinação. Na sexta (1º/5), os horários nos shoppings serão: Boa Vista das 10h às 19h e Recife e RIOMAR das 09h às 19h; no sábado (2/5), todos os três abrirão das 9h às 19h. Já no domingo (3/5), o funcionamento será das 11h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h no Shopping RIOMAR e Shopping Recife.



Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na sexta-feira (1º).



Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante oferiado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (04), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



Assistência Social e combate à fome - Nesta sexta-feira (1º), alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife terão funcionamento diferenciado. Os serviços essenciais seguirão operando normalmente, incluindo os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).



Já os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados, com retorno do atendimento na segunda-feira (4).



Mercados e feiras - Na sexta-feira (1º), as feiras livres e os mercados públicos funcionarão das 6h às 13h. Após esse horário, as praças de alimentação seguem com funcionamento normal. Os mercados públicos funcionam regularmente de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos e feriados, das 6h às 13h.



Mulher - Neste feriado, a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife também estará fechado, com as seguintes exceções: Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector: situado na Av. Recife, 700, em Areias, e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector Zona Norte, localizado na rua Padre Lemos, 675, no bairro de Casa Amarela, estará aberto todos os dias das 7h às 19h.



Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na segunda-feira (6), exceto o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, que abre na terça-feira (5).



Direitos Humanos e Juventude - As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, junto com amigos e familiares, que estiverem no Recife durante o feriado prolongado poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer. Na sexta-feira (1º), no sábado (2) e no domingo (3), as atividades serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, com cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. O funcionamento é das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7. Não é necessário agendamento prévio. A atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a UNINASSAU e a Empetur.



O Parque 60+, que integra a estrutura do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, estará aberto ao público de sexta à domingo, das 5h30 às 20h. No sábado e no domingo, o espaço recebe a Feirinha 60+, com produtos artesanais e comidinhas produzidos por pessoas com 60 anos ou mais, das 13h às 18h. O endereço é Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 750.



Por fim, o casarão do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos localizados nas unidades do COMPAZ estarão fechados nos dias mencionados. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (4).



Hospital Veterinário do Recife - O Hospital Veterinário do Recife funcionará normalmente durante o feriado, com atendimento 24 horas para urgências e emergências.



Esportes - As unidades da Academia Recife estarão fechadas e retornam as atividades na segunda-feira (4), a partir das 5h30.



Rede Compaz e Bibliotecas da Paz - A Rede Compaz e as Bibliotecas pela Paz estarão fechadas nesta sexta-feira (1º). As atividades retornam no sábado (2).



Ouvidoria Geral do Recife - Não haverá atendimento presencial e telefônico no dia 1º de maio. Os demais canais estarão disponíveis para o público: email [email protected]; app Conecta e Portal da Ouvidoria.



Procon Recife - Na sexta-feira (1º), o Procon Recife não terá atendimento presencial em sua sede (Rua do Imperador Dom Pedro II, 491, Santo Antônio). Estarão disponíveis os canais digitais para registros de reclamações e denúncias através do site e email [email protected].



Procuradoria da Fazenda Municipal - Não haverá expediente no Dia 1º de maio.

Agências de emprego, escolas profissionalizantes e sala do empreendedorismo - Não haverá atendimento ao público nesta sexta (1º). Os serviços retornam na segunda (4), assim como as aulas das Escolas Profissionalizantes e os atendimentos da Agência e da Sala presentes nas unidades da rede Compaz.

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