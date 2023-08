A- A+

Fazendo o bem Dia do Voluntário é celebrado na Casa Zero com dez horas de programação Todas as iniciativas ligadas à Rede Muda Mundo se uniram para movimentar o dia no local

O Dia do Voluntário é celebrado nesta segunda-feira (28) e a Casa Zero, no Bairro do Recife, promove dez horas de programação gratuita, das 9 às 19h, aberta ao público, com opções para vários estilos e necessidades. Todas as iniciativas ligadas à Rede Muda Mundo, um ecossistema que tem como combustível o voluntariado, se uniram para movimentar o dia no local, que recebe voluntários de diversos projetos para participar de atividades como palestras, oficinas, workshops e atendimento psicológico.

Fábio Silva, fundador da Rede Muda Mundo, destaca a importância de celebrar o Dia do Voluntário. Inclusive, neste mesmo dia também é comemorado os 5 anos da Transforma Brasil que conta com quase um milhão de voluntários.

"O trabalho voluntário não é a agenda de alguém que quer mudar a vida de alguém. É a agenda de vida de alguém que vai mudar a sua vida e acaba mudando da vida de alguém. Na Casa Zero está lotado de programação para quem faz o trabalho voluntário e para quem quer serviços. E se você quiser fazer um trabalho voluntário também e não pode ir até a Casa Zero, é só acessar o transformabrasil.com.br que lá tem várias vagas para trabalho voluntário. Você entra lá e pode até fazer seu trabalho voluntário remotamente. Tudo isso faz parte do ecossistema da Rede Muda Mundo. Vamos fazer o bem!", pontuou Fábio Silva.

Neste mês, o foco da Rede Muda Mundo é dar visibilidade ao Transforma Brasil, a plataforma que já contabilizou 4 milhões de horas de trabalhos voluntários viabilizados pelo encontro de instituições que precisam de ajuda de outras pessoas e cidadãos dispostos a ajudar o próximo.

Casa Zero, Transforma Brasil, Novo Jeito, Porto Social e Fábrica do Bem são unidades da Rede Muda Mundo que abrigam projetos movidos pelo engajamento cívico e mobilização de pessoas que buscam ajudar seu próximo, sua comunidade.

Veja também

alimentação Ultraprocessados aumentam em até 24% as chances de infarto e AVC; entenda que alimentos são esses