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Programação Dia dos Pais: confira opções de lugares para comemorar a data no Recife neste domingo (9) Programação conta com atrações especiais desde passeios ao ar livre e na natureza até visitas a parques

O Dia dos Pais é uma data que reúne as famílias no segundo domingo de agosto, que será neste domingo (9). Para celebrar o momento, muitas opções estão disponíveis para viver o dia com atrações especiais no Recife.



Na capital pernambucana, pais, filhos e familiares podem aproveitar desde passeios de bicicleta e visitas a parques até roteiros turísticos, espaços culturais, mercados públicos e atividades na natureza.



A Folha de Pernambuco montou uma programação completa para quem pretende aproveitar a ocasião com a sua figura paterna na cidade.

Confira a programação do Dia dos Pais no Recife:



Feiras e mercados públicos

Uma opção é visitar as feiras e os mercados públicos do Recife, que funcionam regularmente aos domingos, das 6h às 13h, com algumas praças de alimentação estendendo o horário de atendimento.

Além da gastronomia tradicional, esses espaços oferecem cultura, música e artesanato. No Mercado da Encruzilhada, na Zona Norte da cidade, a Praça Capiba Bistrô reúne bares e música ao vivo, com uma ampla diversidade de lojas e peixarias na área do mercado.

No Centro do Recife, o Mercado da Boa Vista mantém a tradição do almoço de domingo ao som da histórica banda Pé na Cova.

Já o Mercado de Casa Amarela se destaca pelo café da manhã regional, com cuscuz, macaxeira, galinha guisada e outras especialidades, além de artesanato, hortifrutis, ervas e flores.

Parques

Os parques do Recife podem ser usados para celebrar o Dia dos Pais ao ar livre, com caminhadas, atividades físicas, piqueniques ou momentos de convivência em família.

A maior parte dos equipamentos funciona das 5h às 22h, como os parques Arraial Novo do Bom Jesus, Caiara, Arnaldo Assunção, Governador Eduardo Campos, da Macaxeira, da Tamarineira, Jardim do Poço, Apipucos, Dona Lindu e Santana.

O Parque da Jaqueira abre mais cedo, às 4h, e segue até as 22h, enquanto o Parque 13 de Maio funciona das 5h às 20h e o Sítio Trindade, aos domingos, das 5h às 19h. Já o Parque de Esculturas Francisco Brennand estará aberto no domingo, das 9h às 18h.

Para quem prefere aproveitar o dia sem restrição de horário, permanecem abertos 24 horas os parques das Graças, Jardim Baobá, ComVida, os lineares da Aurora, do Pina e Roque Santeiro, além dos parques alagáveis do Barro e de Tejipió.



Ciclofaixa

Para quem deseja começar o dia em movimento, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer funcionará normalmente no domingo, das 7h às 16h, conectando diferentes áreas da cidade e incentivando passeios de bicicleta.

As famílias também podem aproveitar a ampla rede de equipamentos esportivos espalhados pelo Recife, com opções gratuitas de lazer e atividade física para todas as idades.

Entre as possibilidades, estão quadras poliesportivas para basquete, vôlei e tênis, minicampos, estações Boa Forma com equipamentos para musculação, alongamento e ginástica, pistas de caminhada, skate e bicicross, ciclovias e espaços ao ar livre.

Jardim Botânico

Para quem deseja um passeio diferente, o Jardim Botânico do Recife estará aberto das 9h às 15h, com entrada gratuita.

Até o dia 9 de agosto, o espaço realiza a Semana Burle Marx, oferecendo caminhadas ecológicas guiadas às 10h e às 13h30.

O percurso apresenta espécies botânicas utilizadas pelo paisagista Roberto Burle Marx e destaca a biodiversidade brasileira que inspirou sua obra.

As inscrições são feitas gratuitamente na portaria, com vagas limitadas.

Praia

A orla de Boa Viagem é uma opção para quem quer aproveitar o lazer à beira-mar, com calçadão, ciclovia, parques e espaços para caminhada e atividades ao ar livre.

No Segundo Jardim, os apaixonados por carros antigos poderão conferir o 2º Encontro de Antigos Pernambuco, realizado das 14h às 19h.

O evento reúne veículos com mais de 25 anos de fabricação e também promove arrecadação de alimentos para instituições beneficentes.

Roteiros turísticos

Quem gosta de conhecer melhor a cidade pode aproveitar os passeios gratuitos do programa Olha! Recife. No domingo, haverá roteiro de bicicleta pelas Cúpulas do Recife e caminhada pelo Poço da Panela.

Já no sábado (8), a programação inclui passeio de catamarã pelo Capibaribe, com o roteiro "Recife e suas pontes", e um tour de ônibus dedicado às praças projetadas por Roberto Burle Marx.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (6) pelo site do Olha!Recife.

Espaços Culturais

O Paço do Frevo, dedicado ao ritmo declarado patrimônio cultural da humanidade e do Brasil, funciona, no sábado e no domingo, das 11h às 19h, com ingressos a R$ 10 e R$ 5 (meia).

Já o Memorial Chico Science, criado para celebrar a trajetória da revolução musical iniciada por Chico Science, que teria completado 60 anos em 2026, abre, aos sábados e domingos, das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Os demais equipamentos culturais públicos localizados no entorno histórico do Pátio de São Pedro, o Centro de Design do Recife, o Memorial Luiz Gonzaga e o Museu de Arte Popular, abrirão nestes sábado e domingo, no mesmo horário: das 10h às 16h, com acesso livre.

Outras alternativas gratuitas são o Museu da Cidade do Recife e o MAMAM, que também estarão de portas abertas no fim de semana dos pais.

O museu histórico, localizado dentro do Forte das Cinco Pontas, funciona sábado e domingo, das 10h às 16h. No MAMAM, três novas exposições abrem para visitação neste sábado, às 15h. No domingo, o expediente de visitas será das 10h às 16h.

Já o Museu Murillo La Greca funciona das 10h às 17h para quem quiser antecipar a celebração familiar para este sábado (8), com entrada franca.

O Teatro de Santa Isabel oferecerá outra alternativa de programação cultural gratuita para pais e filhos neste domingo.



Serão realizadas três sessões de visitas guiadas pelas instalações e histórias de um dos mais bonitos e antigos teatros da cidade: às 14, às 15h e às 16h, com capacidade para 35 pessoas cada.



No Clube das Pás, em Campo Grande, na Zona Norte, a Matinê Dia dos Pais, uma festa especial para as famílias frequentadores do clube aproveitem a data com muita música e animação.

A programação tem início às 15h e conta com shows de Augusto César Filho, Nando Silva e da tradicional Orquestra das Pás.

Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos na bilheteria do Clube. Além das atrações musicais, quem desejar aproveitar a pista de dança poderá contar com dançarinos profissionais, por meio da aquisição de fichas.

Para mais informações, o contato pode ser feito através do telefone (81) 99411-2043.



Shoppings

Os shoppings tem atrações para as famílias neste Dia dos Pais. Com uma programação gratuita neste sábado (8), a partir das 12h, a banda Hey John - The Beatles Cover se apresenta no projeto Sábado Musical da praça de alimentação do Shopping ETC, nos Aflitos.

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