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Dia dos Pais: Teamanhã disponibilizará serviços gratuitos para famílias de crianças neurodivergentes

Ação será realizada das 7h às 11h, no Parque Santana, na Zona Norte do Recife

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Parque Santana, na Zona Norte do RecifeParque Santana, na Zona Norte do Recife - Foto: Divulgação

O projeto TEAMANHÃ - Por um amanhã com mais inclusão, promove, na próxima terça-feira (11), uma edição especial do Dia dos Pais, oferecendo orientação e suporte às famílias que convivem diariamente com os desafios relacionados aos cuidados com crianças e adolescentes neurodivergentes. A ação será realizada das 7h às 11h, no Parque Santana, na Zona Norte do Recife.

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O evento terá atendimentos gratuitos nas áreas jurídica, psicológica e de terapia ocupacional, massagem, além de atividades de recreação inclusiva. 

"O Dia dos Pais inspira esta edição, mas o acolhimento é para todos. Queremos receber pais, mães, avós, tios e qualquer pessoa que exerça esse papel de cuidado. Sabemos que a rotina dessas famílias é desafiadora e que uma rede de apoio faz diferença. É esse ambiente de acolhimento que buscamos construir", afirmou o advogado Luis Henrique Ferreira, um dos representantes do projeto.

Pesquisa

De acordo com dados do Instituto Autismos, 92,4% dos cuidadores de neurodivergentes são mulheres, demonstrando que o cuidado continua recaindo, em sua maioria, sobre as mães. O estudo também revela que 30,5% dessas cuidadoras estão desempregadas ou não possuem renda própria, cenário que amplia a vulnerabilidade financeira e emocional enfrentada por essas famílias.

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