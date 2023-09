Dia Internacional da Capivara: mamífero que dá nome ao Capibaribe é celebrado nesta quinta (14)

A- A+

Da máxima de que "Recife tem encantos mil", em tom do brega do saudoso Reginaldo Rossi, é bom dizer que as capivaras integram esse rol de lindeza que compõe a capital do país Pernambuco.

Não só porque chama atenção como andantes do bairro das Graças ou da Beira Rio, localidades da Zona Norte da cidade, e até se banhando nas águas da Praia de Boa Viagem, Zona Sul, mas também por dar nome ao Rio Capibaribe. Explica-se: Rio Capibaribe em tupi significa Rio das Capivaras.





É por essas e outras que vale celebrar nesta quinta-feira (14) um dia dedicado a esses mamíferos. O Dia Internacional da Capivara - uma data para esse roedor da família Caviidae e da subfamília Hydrochoerinae, que pode chegar à idade de 15 anos, remete aos animais que, herbívoros, alimentam-se de capim e vegetação aquática, entre outros, e têm o comprimento médio de 1,2 metros e peso que pode variar de 20 a 80 kKg.

