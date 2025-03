Dia Internacional da Mulher: Ama-Pernambuco lança campanha para apoiar mulheres em situação de rua

A- A+

A Associação Mulheres em Ação (Ama-Pernambuco) lançou, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8), uma campanha especial com o objetivo de apoiar as mulheres em situação de rua no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, onde a sede da associação está localizada.

A ação visa arrecadar recursos para a doação de kits de higiene feminina, que serão distribuídos às mulheres em situação de rua da cidade. A meta é reunir 100 kits, cada um contendo sabonete, creme dental, absorvente, prendedor de cabelo e shampoo.

Cada kit tem um custo de R$ 30, mas os organizadores salientam que qualquer contribuição é bem-vinda.

Além das doações financeiras, quem preferir também pode doar itens específicos para a composição dos kits, como sabonetes, shampoos e absorventes. As doações podem ser feitas diretamente na sede da Associação Mulheres em Ação, no bairro Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho.

A Ama-Pernambuco, que tem se destacado pelas ações sociais voltadas para as mulheres, reforça que, embora participe de atos e manifestações, como os que ocorrerão em Olinda, no Dia Internacional da Mulher, às 15h, no Varadouro, a proposta para este ano é ir além das discussões ideológicas. A ideia também é investir em ações concretas para as mulheres invisibilizadas.

Além das doações de alimentos, a campanha dos kits de higiene é a primeira ação de arrecadação desse tipo promovida pela Ama-Pernambuco. A associação, que atua nas cidades de Camaragibe, Recife e Cabo de Santo Agostinho, pretende, através dessa iniciativa, não apenas apoiar as mulheres em situação de rua, mas também dar visibilidade a um problema muitas vezes esquecido.

A Associação Mulheres em Ação foi fundada em 2011 por mulheres que lutavam pelo direito à moradia. Começando com um pequeno grupo de 15 pessoas, hoje a entidade conta com cerca de 600 associadas, sendo muitas delas chefes de família e mães solo.

Atualmente, a sede da Ama-Pernambuco está localizada em um habitacional popular em Vila Claudete, onde 80% das residências são ocupadas por mulheres que, ao longo dos anos, têm se unido para garantir seus direitos e conquistar uma vida digna.

Os interessados em contribuir também podem realizar doações através do PIX, utilizando o CNPJ da Ama-Pernambuco: 51.723.428/0001-01. Para mais informações sobre a campanha e as ações da associação, basta acessar o Instagram @amapernambuco.

