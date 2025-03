A- A+

Ressaca de Carnaval Dia Internacional da Mulher: Bloco Mulheres em Pauta leva acontece neste sábado (8), no Arruda Está já é a sétima edição da festa, que já se tornou tradição no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e para curar a ressaca do Carnaval

Neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, o Bloco Mulheres em Pauta levará para o bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife, sua Ressaca de Carnaval. A partir das 18h, o bloco tomará conta das ruas trazendo o tema poderoso “Respeito Não é Favor, é Direito”. O evento acontece na Rua Raul Pompéia, em frente do número 245, e é gratuito.

Dia Internacional da Mulher

O evento traz para o público grandes atrações pernambucanas, com um repertório que valoriza a cultura local e ecoa a mensagem de respeito e igualdade, para celebrar a força e a alegria das mulheres, em uma festa de música, dança e resistência.

Está já é a sétima edição da festa, que já se tornou tradição no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e para curar a ressaca do Carnaval. O bloco traz como homenageadas as jornalistas Eliana Victório e Simone Santos e a cantora Pernambucana Priscila Senna.



Entre as atrações, o público poderá assistir à cantora Carina Lins, Banda sem razão, Marília Marques, além de participações de Cheila do Pará, Andréa Carla, Ruan Gabriel, Deivinho Sanfoneiro e Wagnho.

Veja também