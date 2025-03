Dia Internacional da Mulher: confira as atividades e ações que serão realizadas em Pernambuco

A- A+

O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado, 8 de março, será marcado por uma série de eventos e serviços em Pernambuco. Ao longo do mês, instituições públicas e organizações sociais promoverão atividades para reforçar a importância da equidade de gênero, a valorização da mulher e o enfrentamento à violência. A programação inclui shows, debates, serviços de saúde, mobilizações e homenagens em várias cidades.

A partir deste sábado (8), a Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulherPE), em parceria com o Instituto Banco Vermelho, instalará seis Bancos Vermelhos - símbolo do enfrentamento ao feminicídio - em municípios do Estado, incluindo Recife e São José do Belmonte. Além disso, campanhas de conscientização acontecerão em praias como Itamaracá, Maracaípe e Porto de Galinhas.

No clássico Sport x Santa Cruz, que acontece neste sábado (8), a SecMulherPE organizará uma ação especial na entrada do setor exclusivo da arquibancada, que será destinado a mulheres e crianças, criando um ambiente mais seguro e acolhedor para as torcedoras.

“É um momento muito importante para as mulheres, porque a gente trabalha pela igualdade. Por mais que estejamos no século 21, tenhamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vários direitos garantidos pela Constituição, ainda precisamos falar sobre enfrentamento à violência e sobre condições iguais de trabalho e de salário”, destacou Juliana Gouveia, secretária da Mulher de Pernambuco.

O bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife, será palco da sétima edição do Bloco Mulheres em Pauta, que traz o tema “Respeito Não é Favor, é Direito”. O evento acontece neste sábado (8), na rua Raul Pompéia, a partir das 18h, e contará com atrações como Carina Lins e Banda Sem Razão. A festa ainda homenageará as jornalistas Eliana Victório e Simone Santos.

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, entre os dias 10 e 31 de março, haverá palestras em escolas, unidades de saúde e Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Na quarta-feira (12), será a vez do Aulão de Ginástica 50+, às 6h30, na Orla de Olinda, próximo ao letreiro com o nome da cidade, e também contará também com uma palestra rápida sobre o tema.

No dia 18 de março, a prefeitura lançará o Programa Patrulha Municipal Maria da Penha, voltado ao monitoramento de casos de violência doméstica.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco oferecerá atendimentos gratuitos entre os dias 18 e 20 de março, na rua da União, no Centro do Recife. O programa Alepe Mulher disponibilizará consultas médicas em especialidades como ginecologia e cardiologia, além de exames e vacinação. Também serão oferecidos serviços como emissão de RG e orientação jurídica.

A Prefeitura de Paulista oferecerá exames gratuitos para mulheres durante todo o mês. As mamografias serão realizadas em unidades de saúde do município, mediante apresentação de RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

A Associação das Mulheres de Pernambuco (Ama-PE) está arrecadando kits de higiene, roupas e alimentos para distribuição às mulheres em situação de rua no Cabo de Santo Agostinho, município onde a sede da Ama está localizada.

Os interessados podem realizar as doações diretamente na sede da Associação Mulheres em Ação, no bairro Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho. Também há a opção de realizar a doação do valor dos kits, que tem um custo de R$ 30 cada, através do PIX, utilizando o CNPJ da Ama-Pernambuco: 51.723.428/0001-01. Para mais informações sobre a campanha e as ações da associação, basta acessar o Instagram @amapernambuco.

