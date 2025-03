Dia Internacional da Mulher: Prefeitura de Paulista realizará ações durante todo o mês de março

A- A+

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8), a Secretaria Executiva da Mulher de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, promoverá diversas atividades nesta segunda-feira (10). Entre elas, está a oferta de mamografias gratuitas durante todo o mês de março.

As atividades começarão com um café da manhã colaborativo no prédio da Prefeitura de Paulista, a partir das 9h, reunindo funcionárias e mulheres do município para um momento de diálogo e troca de experiências.

À tarde, a partir das 14h, será realizada uma sessão solene na Câmara dos Vereadores, onde mulheres de destaque na cidade serão homenageadas. As iniciativas reforçam o compromisso da gestão municipal com o reconhecimento e valorização das mulheres paulistenses.

Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Coordenação da Saúde da Mulher, da Secretaria de Saúde, realizará uma ação móvel de mamografia, iniciando na segunda-feira (10), voltada para mulheres paulistenses de 50 a 69 anos.

A iniciativa oferecerá 40 vagas pela manhã e 40 à tarde, em cada local de atendimento, das 8h às 17h, conforme o cronograma abaixo:



• Segunda-feira (10) – Policlínica Willian Nascimento – Rua Cavaleiro, s/n, Janga

• Sexta-feira (14) – UBS Francisco Medeiros Dantas – Av. João Paulo II, s/n, Mirueira

• Sexta-feira (21) – Policlínica Adolfo Speck – Rua Mimoso, nº 216, Arthur Lundgren I

• Segunda-feira (24) – USF Paratibe II – Av. Lindolfo Collor, nº 1409, Paratibe

A ação tem o objetivo de reforçar a importância da detecção precoce do câncer de mama, promovendo o acesso ao exame para um diagnóstico mais rápido e eficaz. Para participar, basta comparecer ao local portando um documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.

