MULHER Dia Internacional da Mulher: Pernambuco realiza série de ações no sábado (8) Cidades do Interior do Estado receberão Bancos Vermelhos e ainda haverá atividades em praias

Neste sábado (8), em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulherPE) realizará uma série de ações voltadas ao enfrentamento da violência de gênero e à valorização das mulheres em diversas regiões do Estado.

Uma das iniciativas será a instalação simultânea de seis Bancos Vermelhos em municípios do Interior do Estado e no Recife. O Banco Vermelho é um símbolo internacional de enfrentamento ao feminicídio, e sua presença em espaços públicos busca sensibilizar a população para o tema.

A instalação acontecerá nas cidades de Santa Filomena, Manari, Condado, Carnaíba e São José do Belmonte, além do Recife, e será transmitida ao vivo pelo Instagram da SecMulherPE, permitindo que o público acompanhe a ação em tempo real.

Dia Internacional da Mulher

Além disso, serão promovidas atividades de sensibilização, sempre a partir das 8h, em nove praias pernambucanas, com distribuição de material informativo e diálogos com a população sobre prevenção da violência de gênero.

A ação, que também faz parte da agenda em celebração ao Dia Internacional da Mulher, visa a alertar banhistas e trabalhadores das áreas litorâneas sobre os sinais de violência e os caminhos para denúncia e acolhimento.

As praias que receberão as ações da SecMulher são: Itamaracá, Ponta de Pedras, Gaibú, Maracaípe, Porto de Galinhas, Piedade, Candeias, Tamandaré e São José da Coroa Grande. A cidade de Igarassu também contará com a campanha de enfrentamento no Bloco Toque de Batom, um festival de música só com mulheres.

