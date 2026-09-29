A- A+

Folha Conteúdo Dia Internacional da Pessoa Idosa: oficina promove autonomia e segurança digital para o público 60+ Atividade gratuita promovida pelo Vila da Fonte será realizada neste sábado (3), em Casa Forte, e terá orientação prática sobre ferramentas digitais do dia a dia

Em uma época em que cada vez mais atividades do cotidiano dependem da tecnologia, a inclusão digital também se tornou uma ferramenta de autonomia para a população idosa. É com esse propósito que o Vila da Fonte promove, neste sábado (3), a oficina gratuita “Conectando Saberes: Inclusão Digital 60+”.

A oficina será realizada no Vila da Fonte, que fica localizado na Praça de Casa Forte, nº 525, Casa Forte, com participação gratuita. As vagas são destinadas ao público 60+ e as inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (81) 3771-5944.

A atividade acontece em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, e reunirá pessoas com 60 anos ou mais para uma manhã de aprendizado e troca de experiências sobre o uso da tecnologia.

Durante a oficina, os participantes poderão tirar dúvidas e aprender, na prática, recursos que fazem parte da rotina digital, com orientações voltadas à autonomia e à segurança no uso de celulares e da internet.

Vila da Fonte fica no bairro de Casa Forte | Foto: Cortesia

A programação será conduzida por Suelen Silva, graduanda em Produção Multimídia, e Bruna Gonçalves, facilitadora de inclusão digital para idosos.

“Queremos mostrar que a tecnologia também pode ser uma ferramenta de autonomia, conexão e participação para as pessoas idosas. Preparamos uma oficina leve, prática e sem complicações, para que cada participante possa aprender no seu ritmo e levar esse conhecimento para o cotidiano”, explica Ricardo da Fonte, gestor da Vila da Fonte.



Vila da Fonte

O Vila da Fonte é um residencial sênior localizado na Praça de Casa Forte, no Recife, voltado para pessoas 60+ com autonomia preservada. Com foco em cuidado humanizado, convivência, atividades e bem-estar, oferece modalidades de moradia permanente, hospedagem temporária e “Aproveitar o Dia”. O espaço também promove mensalmente eventos e atividades voltados ao público 60+.

Para acompanhar a programação e saber sobre os próximos encontros, siga @viladafonte no Instagram. Mais informações: viladafonte.com.br | Instagram: @viladafonte | (81) 3771-5944.



SERVIÇO

Oficina “Conectando Saberes: Inclusão Digital 60+”

Quando: Sábado (3), às 10h

Onde: Vila da Fonte — Praça de Casa Forte, 525, Casa Forte, Recife

Entrada gratuita

Inscrições: WhatsApp (81) 3771-5944

Veja também