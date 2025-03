A- A+

Celebração Recife: Dia Internacional da Síndrome de Down será celebrado com bolo de rolo gigante Com 50 metros de comprimento e 1,5 toneladas, bolo de rolo gigante será montado por pessoas com Síndrome de Down na Boulevard Rio Branco, no próximo domingo (23)

Para lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado anualmente no dia 21 de março, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, vai realizar uma programação com sabor pernambucano. Neste domingo (23), a Boulevard Rio Branco, na área central da capital pernambucana, vai abrigar o maior bolo de rolo já visto: 50 metros de comprimento e 1,5 toneladas.

A montagem do bolo vai começar às 6h da manhã com o apoio de 45 pessoas com síndrome de Down que fazem parte do grupo Fazendo Acontecer e deverá durar quatro horas.

O corte do bolão está previsto para às 10h21, em referência à trissomia do cromossomo 21 (característica da condição Síndrome de Down).

A programação também contará com sessão de alongamento para os participantes do evento. Além disso, estão previstas nove apresentações artísticas: cover de Michael Jackson, grupo de dança Arco-íris dos Sonhos, Coral Instituto Maria Alcoforado, Banda do Cervac, Ciranda Projeto Encontro, passistas de frevo, Maracatu do Integrarte, Down+ e Tio Rodrigo.

“Esse evento é o primeiro entre vários que faremos com o mote ‘Recife, Capital da Inclusão’. É preciso ocupar o centro da cidade com iniciativas que marquem a importância de temas como acessibilidade e inclusão social. A ação de domingo será realizada em parceria com o grupo Fazendo Acontecer. Além do Dia Internacional da Síndrome de Down, vamos comemorar o aniversário do Recife”, detalhou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho.

“Será um momento de cultura e lazer, estimulando a autonomia das pessoas com síndrome de Down e contribuindo com a construção de uma sociedade cada vez mais plural”, acrescentou ele.

O bolo de rolo de 50 metros será feito através de uma parceria com a Fino Nordeste, franquia de bolo do rolo, a Fecomércio-PE e o SESC-PE. O chefe Mauro de Castro, proprietário da Fino Nordeste, é o responsável pela montagem da iguaria.

“Fazer um bolo de rolo gigante não é só uma questão de aumentar a receita, mas de ajustar toda a técnica. O maior desafio está na laminação da massa — quanto maior a área, mais difícil manter a espessura uniforme e evitar que quebre na hora de enrolar. Além disso, a distribuição do recheio precisa ser precisa para que o bolo fique equilibrado e não desmorone. Estamos trabalhando com precisão e estratégia para garantir que cada etapa saia perfeita e que esse recorde seja conquistado com qualidade”, explicou ele.

Síndrome de Down

A Síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma alteração genética que ocorre em todas as etnias. As causas exatas dessa condição ainda são desconhecidas, mas sabe-se que ela se desenvolve durante a gestação, quando o embrião é formado com 47 cromossomos, em vez dos 46 habituais.

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março, em referência à trissomia do cromossomo 21. A data foi estabelecida pela Down Syndrome International, a partir de uma sugestão do geneticista Stylianos E. Antonarakis, da Universidade de Genebra, e faz parte do calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo reconhecida pelos 193 países-membros.

O principal objetivo da celebração é promover a informação e a conscientização sobre a Síndrome de Down, estimulando a inclusão e o respeito.



Veja também